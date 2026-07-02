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        Hurda parçalarını sanata dönüştürüyor

        FİKRET DELAL - Rize'nin Pazar ilçesinde demirci ustası Tanju Topatar, atölyede yaptığı işlerden artan ve sanayi esnafından temin ettiği metal parçaları, çeşitli araç maketleri imal ederek değerlendiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 11:11 Güncelleme:
        Hurda parçalarını sanata dönüştürüyor

        FİKRET DELAL - Rize'nin Pazar ilçesinde demirci ustası Tanju Topatar, atölyede yaptığı işlerden artan ve sanayi esnafından temin ettiği metal parçaları, çeşitli araç maketleri imal ederek değerlendiriyor.

        Pazar Sanayi Sitesi'nde ​​​​​​​halatlı yük taşıma sistemi üreten firmada 26 yıldır çalışan 43 yaşındaki Topatar, hobi olarak da helikopter, tır, kamyon, kepçe, ekskavatör, paletli dozer ve bisiklet gibi çeşitli araçların maketini yapıyor.

        Topatar'ın hurda parçalardan imal ettiği maketler atölyesine gelenlerin de dikkatini çekiyor.

        Tanju Topatar, AA muhabirine, mesleğinin teleferik sistemleri ve demir işleri üzerine olduğunu söyledi.

        Maket yapmaya 4 yıl önce bir müşterinin getirdiği egzoz parçasıyla başladığını anlatan Topatar, "Bir müşterim arabanın çift egzozunu getirdi, 'Ortadan kesebilir misin?' dedi. Kesip bir parçasını verdim, diğer parçası bende kaldı. Tezgahın üzerine koydum, baktım bir ayağa benziyor. Ona ayak, piston kafası ekledim. İnsana benzeyen robot gibi bir şey yaptım, öyle başladım." dedi.

        Topatar, sanayideki motosiklet ve oto tamircilerini tek tek dolaşarak hurda parçalar topladığını belirterek, "Onlardan piston, zincir, supap, eksantrik ve eksantrik kayışı gibi hurda parçaları topluyorum. Sonra bunları yavaş yavaş birleştiriyorum. Bana 'Ne yapıyorsun?' diyorlar, ben de 'Sanat eseri yapıyorum.' diyorum." ifadelerini kullandı.

        Maket yapmak zaman aldığı için genellikle mesaiden sonraya bıraktığını vurgulayan bir çocuk babası Topatar, bazen bir çalışmayı 3-4 günde tamamlayabildiğini aktardı.

        Çevresinden olumlu tepkiler aldığını dile getiren Topatar, geceleri bazen aklına gelen fikirleri uygulamak için beklemeden harekete geçtiğini belirtti.

        Genelde araba, motosiklet ve bisiklet parçaları topladığını ifade eden Topatar, "Tamamen hurdadan topladıklarımı sanata dönüştürüyorum." diye konuştu.

        Eşinin de kendisine destek olduğunu anlatan Topatar, "En büyük destekçim eşim. O da ahşaptan ufak tefek şeyler yapıyor, bu tarz işlerle ilgileniyor." dedi.

        - "Kolay kolay hurdaya ya da çöpe bir şey atmam"

        Topatar, yaptığı yaklaşık 50 maketten 30'unu sattığına dikkati çekerek, "İsteyen çok oluyor. Resim getiriyorlar, 'Bana bir tır yapar mısın, bana bir kepçe yapar mısın?' diyorlar. Resmine bakarak yapıyorum." diye konuştu.

        Sanayide herkesin kendisini tanıdığını anlatan Topatar, "Dükkanlarına gittiğim zaman, 'Yine hurda parça almaya geldi.' diyorlar. Yedek parça konusunda sıkıntım yok. Artık alıştılar, 'Tanju usta hurdalık şurada, kafana göre ne istiyorsan al.' diyorlar." ifadelerini kullandı.

        Topatar, yeni çalışmasının ise F-16 savaş uçağı maketi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

        "Matkabım arıza yaptı, dik koyunca arka tutamağının F-16'nın kuyruk kısmına benzediğini fark ettim. 'Buna kanat ekleyeyim, motorun ısıtma bujilerinden füze yapayım, ön tarafına da tornada sivri bir parça ekleyeyim.' dedim. O şekilde ortaya çıktı, şimdi onu yapıyorum."

        Gördüğü her parçadan bir şey üretmeye çalıştığını aktaran Topatar, "Kendimde ufak bir yetenek olduğunu düşünüyorum. Kolay kolay hurdaya ya da çöpe bir şey atmam. Evde beyaz eşya ya da küçük ev aletleri bozulsa bile onlardan da bir şey yapmaya çalışırım." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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