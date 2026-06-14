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        ÇAYKUR'dan üreticilere "kontrollü hasat" çağrısı

        Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğü, yaş çayın tazeliğini koruduğunu, üreticilerin ürünlerinin değer kaybına uğramaması için kontrollü şekilde hasat etmeleri çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 16:49 Güncelleme:
        ÇAYKUR'dan üreticilere "kontrollü hasat" çağrısı

        Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğü, yaş çayın tazeliğini koruduğunu, üreticilerin ürünlerinin değer kaybına uğramaması için kontrollü şekilde hasat etmeleri çağrısında bulundu.

        Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, yaş çay alımlarının 20 Mayıs'ta başladığı belirtildi.

        Kampanyada, yoğunluğun yüksek olduğu günlerde fabrikaların kapasitelerinin zorlanarak üreticilerin mağdur edilmemesine özen gösterildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Birinci sürgün boyunca çok yoğun olan günlerde toplam iki gün alımlara ara vererek, sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağladık. Birinci sürgünden kalan kısım için ise henüz ürünlerin tazeliklerini koruyor olması sebebiyle, değerlerinin düşmesine fırsat vermeden, kontrollü bir şekilde hasat edilmelerini değerli üreticilerimizin dikkatine sunarız. Unutmayalım ki çayımızın değerini korumak ve gelecek nesillere ulaştırılmasını sağlamak hepimizin elindedir. Daha önceki yıllarda olduğu gibi, bu yıl da çay hasat sürecini el birliği ile ve karşılıklı dayanışma ruhuyla tamamlayacağız."

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