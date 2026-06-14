Rize'de botun devrilmesi sonucu hayatını kaybeden AFAD personelinin cenazesi memleketine uğurlandı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Fırtına Deresi'nde botun devrilmesi sonucu hayatını kaybeden İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli Ömer Faruk Özkan için tören düzenlendi.



Vali İhsan Selim Baydaş, AFAD İl Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, Özkan'ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.



Baydaş, ekiplerin arama kurtarma faaliyetlerinde görevlerini "canı pahasına" yerine getirdiklerini belirterek, "İşte onun ne anlama geldiğinin bir örneği buradadır. Çamlıhemşin'de arama kurtarma faaliyeti sırasında arkadaşlarımız her zamanki gibi canları pahasına o faaliyeti icra ederken bugün Ömer Faruk kardeşimizi maalesef kaybettik. Cenab-ı Allah'a, ebediyete uğurluyoruz." dedi.



AFAD personelinin ülkenin dört bir yanında yaşanan elim olaylarda göreve ilk koşanlar arasında yer aldığını vurgulayan Baydaş, "İlimizde de çeşitli afetler meydana geldiğinde hemen çağrı beklemeksizin görev alıp, heyecanla millete, memlekete hizmet etme ve bir yaraya merhem olma, bir cana can olma saikiyle ilk koşanlardır." diye konuştu.



Baydaş, yaşanan elim kazada dört kişinin yaralandığını, bir kişinin de yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, "Sağlık durumları elhamdülillah iyi ama Ömer Faruk evladımızı, kardeşimizi uğurluyoruz. Başımız sağ olsun. Rabbim böyle acıları tekrar göstermesin. Ailesine, annesine, babasına, eşine sabırlar versin." ifadelerini kullandı.



Bu tür acıların bir daha yaşanmamasını temenni eden Baydaş, "Bu uğurlamayla inşallah Bolu'ya, memleketine uğurlayacağız ve orada memleketinde Cenab-ı Allah'a emaneti tevdi edeceğiz." dedi.



İl Müftüsü Naci Çakmakçı'nın yaptığı duanın ardından Özkan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, meslektaşlarının omuzlarında cenaze nakil aracına bindirilerek kara yoluyla memleketi Bolu'ya gönderildi.



Törene Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, İl Jandarma Komutanı Albay Adnan Çelebi, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, AFAD İl Müdürü Mehmet Salih Avcı, AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer, AFAD personeli ve kurum müdürleri katıldı.



- Olay



İlçede kaybolan Volkan Civelekoğlu'na yönelik arama çalışmaları sırasında AFAD personelinin bulunduğu botun kayaya çarparak devrilmesi sonucu Özkan, hayatını kaybetmişti.

