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        Rize'de kaybolan kişiyi arama çalışmalarında botun devrilmesi sonucu 1 AFAD personeli hayatını kaybetti

        Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Fırtına Deresi'nde kaybolan kişiyi arama çalışmalarında görevli AFAD ekibini taşıyan botun kayaya çarparak devrilmesi sonucu 1 personel hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 19:40 Güncelleme:
        Rize'de kaybolan kişiyi arama çalışmalarında botun devrilmesi sonucu 1 AFAD personeli hayatını kaybetti

        Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Fırtına Deresi'nde kaybolan kişiyi arama çalışmalarında görevli AFAD ekibini taşıyan botun kayaya çarparak devrilmesi sonucu 1 personel hayatını kaybetti.

        İlçede yaşayan Volkan Civelekoğlu'ndan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Sabah saatlerinde Fırtına Deresi'nde arama çalışmalarına başlayan ekipler, Civelekoğlu'nun cenazesinin yerini tespit etti.

        Cenazenin bulunduğu bölgeye hareket eden ve içerisinde 5 personelin bulunduğu AFAD botu, kayaya çarparak devrildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle kıyıya çıkarılan 5 personelden 1'i hayatını kaybetti, diğerlerinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Öte yandan, Volkan Civelekoğlu'nun cenazesi de sudan çıkarılarak Çamlıhemşin İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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