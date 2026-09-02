Esenler Erokspor, Mame Mor Faye'yi kadrosuna kattı

Yeşil-mavili kulübün açıklamasında, "Profesyonel futbolcumuz Mame Mor Faye'nin sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'la anlaşma sağlanmıştır. Yeni mücadelesinde Faye'ye sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyoruz. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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