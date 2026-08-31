Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Rize'de sağanak etkili oldu

        Rize'de sağanak etkili oldu

        Rize'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve yollarda su birikintileri oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 19:41 Güncelleme:
        Rize'de sağanak etkili oldu

        Rize'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve yollarda su birikintileri oluştu.

        Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak, ulaşımda aksamalara neden oldu. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar su birikintileri nedeniyle yürümekte, sürücüler ise araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

        Rize Belediyesi ekiplerince su birikintilerinin tahliyesi ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların giderilmesi için çalışma yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gemilerde görünmeyen risk
        Gemilerde görünmeyen risk
        Savunma devlerindeki 5 Türk şirketi
        Savunma devlerindeki 5 Türk şirketi
        Arif Kocabıyık yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı
        Arif Kocabıyık yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı
        Maçta ikinci gol geldi!
        Maçta ikinci gol geldi!
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        ALS hastasına çift kapak ameliyatı
        ALS hastasına çift kapak ameliyatı
        YÖK'ten üniversitelere "Terörsüz Türkiye" yazısı: Akademik çalışma ve etkinlikler düzenlenecek
        YÖK'ten üniversitelere "Terörsüz Türkiye" yazısı: Akademik çalışma ve etkinlikler düzenlenecek
        Mekke İttifakı'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        Mekke İttifakı'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        Cem Yılmaz taburcu edildi
        Cem Yılmaz taburcu edildi
        İTO'dan bankalara faiz indirimi çağrısı
        İTO'dan bankalara faiz indirimi çağrısı
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Fiorentina, Torreira için devrede!
        Fiorentina, Torreira için devrede!
        Pentagram grubu bölündü
        Pentagram grubu bölündü
        Bugün Ne Oldu? 31 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 31 Ağustos 2026 haberleri
        Trump: İran'a karşılık vereceğiz
        Trump: İran'a karşılık vereceğiz
        Bakan Çiftçi Gürcistan'a gidiyor! Diplomasi ve operasyon trafiği hız kazandı
        Bakan Çiftçi Gürcistan'a gidiyor! Diplomasi ve operasyon trafiği hız kazandı
        Almanya TIR şoförü arıyor
        Almanya TIR şoförü arıyor
        "Ailemizi rahat bırakın!"
        "Ailemizi rahat bırakın!"
        Aldığı otomobil beyaz eşya çıktı! E-Devlet'ten tesadüfen öğrendi
        Aldığı otomobil beyaz eşya çıktı! E-Devlet'ten tesadüfen öğrendi
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?

        Benzer Haberler

        Karadeniz açıklarında hortum oluştu
        Karadeniz açıklarında hortum oluştu
        Anzer Yaylası'nda dolu sürprizi
        Anzer Yaylası'nda dolu sürprizi
        Rize'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi
        Rize'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi
        Prof. Dr. Resul Yavuz: "Yunan 1. Ordusu dalga beklerken tsunamiyle karşılaş...
        Prof. Dr. Resul Yavuz: "Yunan 1. Ordusu dalga beklerken tsunamiyle karşılaş...
        Rize'de Kaçkar Dağı'na 'Zafer' tırmanışı
        Rize'de Kaçkar Dağı'na 'Zafer' tırmanışı
        Rize'deki Yeşilay 23 Yaş Altı Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi
        Rize'deki Yeşilay 23 Yaş Altı Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi