Rize'de sağanak etkili oldu
Rize'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve yollarda su birikintileri oluştu.
Giriş: 31.08.2026 - 19:41 Güncelleme:
Rize'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve yollarda su birikintileri oluştu.
Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak, ulaşımda aksamalara neden oldu. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar su birikintileri nedeniyle yürümekte, sürücüler ise araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.
Rize Belediyesi ekiplerince su birikintilerinin tahliyesi ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların giderilmesi için çalışma yapıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ