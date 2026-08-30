Rize'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi

Beşikçi, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bisiklet turu düzenlediklerini belirtti.

Başlangıç noktasından hareket eden bisikletliler, belirlenen güzergahı takip ederek turu başladıkları noktada tamamladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan turun startını Vali İhsan Selim Baydaş, İl Sağlık Müdürü Gökhan Demiral ve Yeşilay Rize Şube Başkanı Selçuk Beşikçi verdi.

Rize Valiliği himayesinde, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Rize Yeşilay Şube Başkanlığının işbirliğinde düzenlenen tur, Menderes Bulvarı ve Sahil Bisiklet Yolu güzergahında gerçekleştirildi.

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