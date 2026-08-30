Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Rize'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi

        Rize'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi

        Rize'de 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında bisiklet turu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 15:42 Güncelleme:
        Rize'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi

        Rize'de 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında bisiklet turu gerçekleştirildi.

        Rize Valiliği himayesinde, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Rize Yeşilay Şube Başkanlığının işbirliğinde düzenlenen tur, Menderes Bulvarı ve Sahil Bisiklet Yolu güzergahında gerçekleştirildi.

        15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan turun startını Vali İhsan Selim Baydaş, İl Sağlık Müdürü Gökhan Demiral ve Yeşilay Rize Şube Başkanı Selçuk Beşikçi verdi.

        Vali Baydaş, katılımcıların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

        Başlangıç noktasından hareket eden bisikletliler, belirlenen güzergahı takip ederek turu başladıkları noktada tamamladı.

        REKLAM

        Beşikçi, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bisiklet turu düzenlediklerini belirtti.

        Selçuk Beşikçi, Yeşilay gönüllüleriyle farkındalık oluşturmak amacıyla kenti bisikletlerle geçtiklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Türkiye'den, KKTC'de alabora olan gemi ile ilgili açıklamalar
        Türkiye'den, KKTC'de alabora olan gemi ile ilgili açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanı ile Anıtkabir'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanı ile Anıtkabir'de
        Zafere giden yolda 10 ay... 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı kutlu olsun!
        Zafere giden yolda 10 ay... 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı kutlu olsun!
        İstanbul'da dehşet! Emekli polis memuru, karısını ve kızını öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Emekli polis memuru, karısını ve kızını öldürdü!
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Yusuf Akçiçek adım adım G.Saray'a!
        Yusuf Akçiçek adım adım G.Saray'a!
        15 savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda
        15 savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda
        Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        Kira sözleşmelerinde yeni düzenleme geliyor
        Kira sözleşmelerinde yeni düzenleme geliyor
        Leao'nun maliyeti açıklandı!
        Leao'nun maliyeti açıklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Alparslan kazandı Atatürk kalıcı kıldı
        Alparslan kazandı Atatürk kalıcı kıldı
        Fenerbahçe Samsunspor karşısında!
        Fenerbahçe Samsunspor karşısında!
        100 bin fiş tek tek incelenip yakalandı!
        100 bin fiş tek tek incelenip yakalandı!
        Ünlülerden 104'üncü yıl coşkusu
        Ünlülerden 104'üncü yıl coşkusu
        Nepal'deki felakette can kaybı yükseliyor!
        Nepal'deki felakette can kaybı yükseliyor!
        "Benden dolayı çocuklarımın işi zor"
        "Benden dolayı çocuklarımın işi zor"
        "Bu sezon ödüller daha büyük"
        "Bu sezon ödüller daha büyük"
        Verilen kararlar doğru mu?
        Verilen kararlar doğru mu?

        Benzer Haberler

        Prof. Dr. Resul Yavuz: "Yunan 1. Ordusu dalga beklerken tsunamiyle karşılaş...
        Prof. Dr. Resul Yavuz: "Yunan 1. Ordusu dalga beklerken tsunamiyle karşılaş...
        Rize'de Kaçkar Dağı'na 'Zafer' tırmanışı
        Rize'de Kaçkar Dağı'na 'Zafer' tırmanışı
        Rize'deki Yeşilay 23 Yaş Altı Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi
        Rize'deki Yeşilay 23 Yaş Altı Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi
        Şehir merkezinde tırpanla geçim mücadelesi Hayvanları için belediye ekipler...
        Şehir merkezinde tırpanla geçim mücadelesi Hayvanları için belediye ekipler...
        Rize'de yaylada bir evde çıkan yangında 3 kişi yaralandı
        Rize'de yaylada bir evde çıkan yangında 3 kişi yaralandı
        Chamonix'deki tecrübe Kaçkar'a yansıyacak
        Chamonix'deki tecrübe Kaçkar'a yansıyacak