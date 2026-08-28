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        Rize'de yaylada bir evde çıkan yangında 3 kişi yaralandı

        Rize'de yaylada bir evde çıkan yangında yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 15:27 Güncelleme:
        Rize'de yaylada bir evde çıkan yangında 3 kişi yaralandı

        Rize'de yaylada bir evde çıkan yangında yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

        Çamlıhemşin ilçesine bağlı Amlakit Yaylası'nda İbrahim A'ya ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede evi saran yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangın sırasında vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan İbrahim A. ve eşi Dudu A. ile akrabaları Hülya G, Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        İbrahim A, buradaki müdahalenin ardından Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine, Dudu A. ve Hülya G. ise Rize'deki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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        Evin kullanılamaz hale geldiği ve park halindeki bir aracın da hasar gördüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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