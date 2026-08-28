Rize'de yaylada bir evde çıkan yangında 3 kişi yaralandı
Rize'de yaylada bir evde çıkan yangında yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.
Rize'de yaylada bir evde çıkan yangında yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.
Çamlıhemşin ilçesine bağlı Amlakit Yaylası'nda İbrahim A'ya ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede evi saran yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın sırasında vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan İbrahim A. ve eşi Dudu A. ile akrabaları Hülya G, Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İbrahim A, buradaki müdahalenin ardından Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine, Dudu A. ve Hülya G. ise Rize'deki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Evin kullanılamaz hale geldiği ve park halindeki bir aracın da hasar gördüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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