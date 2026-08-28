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        ÇAYKUR'da ikinci sürgün yaş çay alımları bugün tamamlanacak

        Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğünce, 8 Temmuz'da başlatılan ikinci sürgün yaş çay alımlarının bugün itibarıyla tamamlanacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 10:47 Güncelleme:
        ÇAYKUR'da ikinci sürgün yaş çay alımları bugün tamamlanacak

        Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğünce, 8 Temmuz'da başlatılan ikinci sürgün yaş çay alımlarının bugün itibarıyla tamamlanacağı bildirildi.

        Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, ikinci sürgün alım döneminde özellikle geç olgunlaşan bölgeler için alım süreçlerinin mümkün olduğunca geniş bir zamana yayıldığı belirtildi.

        Tüm üreticilerin memnun kalacağı bir programın hayata geçirilmesi için gayret gösterildiği vurgulanan açıklamada, ikinci sürgün yaş çay dönemini aceleye getirmeyerek süreci kolaylaştıran ve nihayetinde ürünün değer kaybına uğramasına fırsat vermeyen üreticilere teşekkür edildi.

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        Üçüncü sürgün yaş çay alımlarına ise 1 Eylül'de başlanacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bu sürgün boyunca da benzer koşulların oluşması için aynı hassasiyetin gösterilmesi hususunda beklentilerimizi ifade etmek istiyoruz. Bu bağlamda teşekkülümüz tarafından hasat süresince yapılacak bildirimlerin takip edilmesinin başta değerli üreticilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızın işini kolaylaştıracağını değerlendiriyoruz. Üçüncü sürgünün de benzer bir atmosfer içerisinde geçirilmesi ile birlikte 2026 yılı gerçek anlamda bir kazanç yılı olarak mazimizdeki yerini alacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm üreticilerimize üçüncü sürgünde bol ve bereketli bir hasat süreci dileriz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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