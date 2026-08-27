Rize'de denizde boğulan iki kardeşin cenazeleri toprağa verildi

Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan Ahmet Ertuğrul Önder kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, kaybolan kardeşinin cenazesine ise iki günlük arayışın ardından ulaşılmıştı.

Çayeli ilçesine bağlı Büyüktaşhane Mahallesi sahilinde 25 Ağustos'ta denize giren iki kardeş, bir süre sonra gözden kaybolmuştu.

Önder kardeşler için Ardeşen ilçesindeki Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine yakınlarının yanı sıra Vali Vekili Metin Eyyüpkoca, AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Ardeşen Kaymakamı Ahmet Korkmaz, Çayeli Kaymakamı Sertaç Kırçuval ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.