Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Rize'de denizde boğulan iki kardeşin cenazeleri toprağa verildi

        Rize'de denizde boğulan iki kardeşin cenazeleri toprağa verildi

        Rize'nin Çayeli ilçesinde denizde boğulan Ahmet Ertuğrul (16) ve kardeşi Arif Kerem Önder'in (11) cenazeleri defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 17:48 Güncelleme:
        Rize'de denizde boğulan iki kardeşin cenazeleri toprağa verildi

        Rize'nin Çayeli ilçesinde denizde boğulan Ahmet Ertuğrul (16) ve kardeşi Arif Kerem Önder'in (11) cenazeleri defnedildi.

        Önder kardeşler için Ardeşen ilçesindeki Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine yakınlarının yanı sıra Vali Vekili Metin Eyyüpkoca, AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Ardeşen Kaymakamı Ahmet Korkmaz, Çayeli Kaymakamı Sertaç Kırçuval ve vatandaşlar katıldı.

        Kardeşlerin cenazeleri, kılınan namazın ardından Işıklı Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.

        Çayeli ilçesine bağlı Büyüktaşhane Mahallesi sahilinde 25 Ağustos'ta denize giren iki kardeş, bir süre sonra gözden kaybolmuştu.

        REKLAM

        Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan Ahmet Ertuğrul Önder kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, kaybolan kardeşinin cenazesine ise iki günlük arayışın ardından ulaşılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Bosna kasabı' Mladiç hapiste öldü
        'Bosna kasabı' Mladiç hapiste öldü
        TCDD’de e-bilet dönemi başlıyor
        TCDD’de e-bilet dönemi başlıyor
        CANLI | Devler Ligi'nde rakiplerimiz belli oluyor!
        CANLI | Devler Ligi'nde rakiplerimiz belli oluyor!
        Bugün Ne Oldu? 27 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 27 Ağustos 2026 haberleri
        İBB davasında çapraz sorgu: İş insanı Çebi'den 'kamera bantlama' savunması
        İBB davasında çapraz sorgu: İş insanı Çebi'den 'kamera bantlama' savunması
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın oğluna silahlı saldırı!
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın oğluna silahlı saldırı!
        Leao transferinde sıcak saatler!
        Leao transferinde sıcak saatler!
        KKM bitti
        KKM bitti
        WhatsApp grubundan uygulama noktalarını paylaştılar!
        WhatsApp grubundan uygulama noktalarını paylaştılar!
        AI geleceğini şekillendiren 100 isim
        AI geleceğini şekillendiren 100 isim
        "Katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik"
        "Katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik"
        Miretti, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Miretti, Beşiktaş için İstanbul'da!
        "Eşim hakkında asla konuşmayın!"
        "Eşim hakkında asla konuşmayın!"
        Fenerbahçe, Kojo Peprah Oppong transferini bitiriyor!
        Fenerbahçe, Kojo Peprah Oppong transferini bitiriyor!
        MSB'den SDG açıklaması
        MSB'den SDG açıklaması
        İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın muhtemel rakipleri!
        F.Bahçe ve G.Saray'a Şampiyonlar Ligi'nde dev gelir!
        F.Bahçe ve G.Saray'a Şampiyonlar Ligi'nde dev gelir!
        Nepal'de sel felaketi!
        Nepal'de sel felaketi!
        Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu!
        Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu!
        ABD, pankreas kanserinde çığır açan tedaviyi onayladı
        ABD, pankreas kanserinde çığır açan tedaviyi onayladı

        Benzer Haberler

        Rize'de denizde kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı (3)
        Rize'de denizde kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı (3)
        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Uçar, Gaziantep FK maçı öncesi değerlendir...
        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Uçar, Gaziantep FK maçı öncesi değerlendir...
        Recep Uçar: "Geçen hafta üzdüğümüz taraftarımızı bu hafta mutlu etmek istiy...
        Recep Uçar: "Geçen hafta üzdüğümüz taraftarımızı bu hafta mutlu etmek istiy...
        GÜNCELLEME - Rize'de denizde kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu
        GÜNCELLEME - Rize'de denizde kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu
        Rize'de denizde kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı (2)
        Rize'de denizde kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı (2)
        Rize'de kayıp kardeşin de cansız bedenine ulaşıldı
        Rize'de kayıp kardeşin de cansız bedenine ulaşıldı