Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Uçar, Gaziantep FK maçı öncesi değerlendirmede bulundu:

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 29 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da teknik direktör Recep Uçar, zor bir karşılaşmaya çıkacaklarını söyledi.

Uçar, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, lige iyi başladıklarını ancak geçen hafta çok güzel bir seyirci ambiyansı olmasına rağmen sahalarında kazanamadıklarını ifade etti.

Şubattan itibaren iç sahada maç kaybetmediklerine anlatan Uçar, oyunları kötü olmasa da arzu etmedikleri bir sonuçla haftayı kapattıklarını belirtti.

Recep Uçar, ligde her maçın birbirinden zor olduğunu vurgulayarak, "Maçlarda çok favori olan takımlar kaybedebiliyor, çok büyük bütçeli takımlar. Biz de geçen hafta evimizde kaybettik Samsun gibi iyi bir takıma. Her ne kadar oyun olarak kaybetmesek de bana göre skor olarak kaybettiğimiz bir maçtı." dedi.

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Gaziantep FK'nin ligin zor deplasmanlarından olduğunu aktaran Uçar, şu değerlendirmede bulundu:

"Kadro iskeletlerinin ana bölümünü koruyorlar. 6-7 oyuncu şu an itibarıyla devam ediyor kadrolarında. İlk iki maçta da mağlup olmadılar. Evlerinde oynadıkları Alanya maçında da galibiyete yakın olan taraf bence Gaziantep'ti. Geçen hafta da Eyüpspor deplasmanından 3 puan çıkarmayı başardılar. Evlerindeki puan ortalaması yüksek, iyi sonuçlar alabilen taraftarın önünde iyi oynayan bir ekip. Zor bir maç olacak orası kesin ama Rizespor olarak bizim de gelişmekte olan bir oyunumuz var."

Recep Uçar, geçen haftaki yenilgiyle mutsuz ettikleri taraftarlarını sevindirmek istediklerini dile getirerek, "Umarım da başarırız. O doğrultuda hafta başından beri hazırlıklarımız devam ediyor. Alikulov dışında çok ciddi bir sakatımız yok. Genel olarak hazırlıkların iyi geçtiğini söyleyebilirim. Umarım hayırlısıyla yarın en iyi şekilde gidip, iyi bir oyun, iyi bir sonuçla dönüp, ligde bu sene gerçekten Rizespor olarak iyi işler yapmak istiyoruz. İlk hafta ilk deplasman galibiyetinin tesadüf olmadığını da göstermek istiyoruz." diye konuştu.

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İç saha maçlarında özellikle pozisyon üreten bir ekip olduklarına dikkati çeken Uçar, şöyle devam etti:

"Ürettiğimiz pozisyonlara oranla onları sonuçlandırma yüzdemiz maalesef düşük. Geçen hafta da baktığımızda belki iki tane topumuz direkten döndü. 8 tane kaleyi bulan şutumuz vardı. Rakibin 3 tane topu kaleyi bulmuştu ama orada sonlandırmakta maalesef zorlanıyoruz. Bazen çoğalmakta, bazen de son vuruş dediğimiz işleri yapmakta takım olarak zorlanıyoruz. Devamlı antrenmanlarda yaptığımız tekrarlarla bunları geliştirmeye çalışıyoruz."

- "Transfer çok canlı"

Recep Uçar, takıma yeni katılanlar olacağını belirterek, "Hücum gücüne katkı, hücum bölgesinde alternatiflerimiz daha azdı geçen hafta itibarıyla. Bu hafta içinde kanat forvet dahil oldu, Rumen oyuncumuz. Santrfor noktasında da görüşmeler devam ediyor. Her ne kadar sonlanmasa da belli bir aşamaya geldi. Bana verilen bilgiler doğrultusunda bunu söyleyebilirim. İnşallah o da aramıza katıldıktan sonra hücum anlamında opsiyonlarımız biraz daha artacak." dedi.

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Transfer sürecinin devam ettiğini vurgulayan Uçar, "Transfer çok canlı. Ayrılan arkadaşlar olabilir. Son dakika fırsatlar doğabilir. Bizim takımımızdan ayrılmak isteyen olabilir veyahut da ciddi bir teklif alırız. Yönetimimizle oturup değerlendirdikten sonra belki onay veririz. O yüzden transfer süreci kapanana kadar, 4-5 Eylül'e kadar bu süreçte her an her şey mümkün. Bunlara bakacağız." diye konuştu.

Uçar, transfer sürecinde yaş ayrımına bakmadıklarını ifade ederek, "Evet biraz gençleşebilmek düşüncelerimizden biriydi. Sezon başı politikalarımızdandı ama kadro iskeletini koruduğumuz, kadronun da mesela geçen hafta başlayan ilk 11'in yaş ortalamasına baktığınızda çok genç değil. 28-29'lu bir yaş ortalamasıyla başladık." değerlendirmesinde bulundu.