Rize'de denizde kaybolan 11 yaşındaki çocuk aranıyor

Rize'nin Çayeli ilçesinde iki gün önce denizde kaybolan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

Büyüktaşhane Mahallesi sahilinde ağabeyi Ahmet Ertuğrul Önder (16) ile denize girdikten bir süre sonra kaybolan Arif Kerem Önder'in (11) bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı, deniz polisi ve AFAD personelinin de aralarında bulunduğu 113 kişilik ekip, suda ve kıyıda arama faaliyeti gerçekleştiriyor.

Aramalarda, helikopter, 4 dron, 5 bot ve sonar cihazı da kullanılıyor.

Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan Ahmet Ertuğrul Önder ise kaldırıldığı Çayeli Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.