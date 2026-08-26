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        Rize'de derelere 25 bin kırmızı benekli alabalık salındı

        Rize'nin Güneysu ilçesindeki derelere 25 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 16:26 Güncelleme:
        Rize'de derelere 25 bin kırmızı benekli alabalık salındı

        Rize'nin Güneysu ilçesindeki derelere 25 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu bırakıldı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce yürütülen "Doğal Alabalık Üretilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi" kapsamında, Trabzon'un Maçka ilçesinde üretilen balıklar, ilçeye bağlı Asmalıırmak ve Ballıdere köyündeki derelere salındı.

        Programa, Güneysu Kaymakamı Eyup Gürdal, Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, Rize Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Muhammet Ali Terzioğlu ve muhtarlar katıldı.

        Proje ile doğal su kaynaklarındaki balık popülasyonlarının desteklenmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve sucul ekosistemlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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