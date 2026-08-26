Rize'de derelere 25 bin kırmızı benekli alabalık salındı

Proje ile doğal su kaynaklarındaki balık popülasyonlarının desteklenmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve sucul ekosistemlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanıyor.

Programa, Güneysu Kaymakamı Eyup Gürdal, Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, Rize Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Muhammet Ali Terzioğlu ve muhtarlar katıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce yürütülen "Doğal Alabalık Üretilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi" kapsamında, Trabzon'un Maçka ilçesinde üretilen balıklar, ilçeye bağlı Asmalıırmak ve Ballıdere köyündeki derelere salındı.

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