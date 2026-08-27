AK Parti Rize Milletvekili Mertoğlu, gazetecilerle bir araya geldi

AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Rize'de gazetecilerle buluştu.

Mertoğlu, Rize Belediyesi Isırlık Sosyal Tesisleri'ndeki etkinlikte, 1 Ekim'e kadar Rize'de teşkilat programlarına katılacağını söyledi.

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un kabulüyle ilgili Mertoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bu şekilde yüksek oyla kabul edilen başka bir kanun çok nadir. Yüzde 80'e varan oy oranıyla Türkiye'de bir kanun çıktı. 467 milletvekilinin 'evet' oyuyla çıktı. Memleketimize hayırlı olsun." dedi.

Mertoğlu, süreci yakından takip ettiğini anlatarak, "Bu süreç bir parti süreci değil, devletin projesidir. Türkiye'de Mecliste komisyon kuruldu. Bütün siyasi partiler o komisyona üye verdi. Şehit aileleri, gaziler dinlendi hatta kanundan sonra da dinlendiler. Teşekküre gelen şehit aile ve gazi dernekleri oldu. Herkesin gözü önünde bir süreç işletildi." diye kullandı.

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Mertoğlu, Rize'de devam eden ve yapılması planlanan projelerle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.