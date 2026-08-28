Çaykur Rizespor, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'ya konuk olacak
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.
Giriş: 28.08.2026 - 11:06 Güncelleme:
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.
Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda saat 21.30'de başlayacak müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.
Ligin ilk haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek sezona üç puanla başlayan yeşil-mavili ekip, ikinci haftada ise sahasında Samsunspor'a 2-0 yenildi.
Yeşil-mavili ekipte sakatlığı bulunan Alikulov, maçta forma giyemeyecek.
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