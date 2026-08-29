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        Rize'deki Yeşilay 23 Yaş Altı Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi

        Türkiye Boks Federasyonunca Rize'de düzenlenen Yeşilay 23 Yaş Altı Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 16:15 Güncelleme:
        Rize'deki Yeşilay 23 Yaş Altı Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi

        Türkiye Boks Federasyonunca Rize'de düzenlenen Yeşilay 23 Yaş Altı Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi.

        Yenişehir Spor Salonu'nda organize edilen şampiyonada 59 şehirden 365 sporcu, dereceye girmek için mücadele etti.

        Kategorilerinde dereceye giren sporculara, madalya ve ödülleri protokol üyelerince verildi.

        Vali Vekili Metin Eyyüpkoca, turnuvaya ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

        Şampiyonaya katılan sporcuları kutlayan Eyyüpkoca, boksörlere başarılarının devamını diledi.

        Organizasyona Rize'den katılan ve erkekler 75 kiloda Türkiye şampiyonu olan Alperen Yılmaz'ı da tebrik eden Eyyüpkoca, "Umarım sayıları artar. Biz Alperen'e güveniyoruz. Bayrağımızı dalgalandıracağına, İstiklal Marşı'mızı hem ulusal hem uluslararası düzeyde okutacağına eminiz. Kendisine başarılar diliyorum." dedi.

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        Alperen Yılmaz'ın antrenörü Aydın Sakal ise çok güzel bir hazırlık süreci geçirdiklerini belirterek, "Altın madalyamız Rize'ye armağan olsun." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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