Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Gözetleme kulesini andıran 9 metrekarelik ev dikkati çekiyor

        Gözetleme kulesini andıran 9 metrekarelik ev dikkati çekiyor

        FİKRET DELAL - Rize'nin İkizdere ilçesinde 59 yaşındaki Mehmet Kan, 5,5 metre yüksekliğindeki çelik konstrüksiyonun üzerine 9 metrekarelik ev yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Gözetleme kulesini andıran 9 metrekarelik ev dikkati çekiyor

        FİKRET DELAL - Rize'nin İkizdere ilçesinde 59 yaşındaki Mehmet Kan, 5,5 metre yüksekliğindeki çelik konstrüksiyonun üzerine 9 metrekarelik ev yaptı.

        Mehmet Kan, İstanbul’da çalıştığı kamu kurumundan 19 yıl önce emekliye ayrılınca eşi Hatice Kan ile baba ocağı ilçeye bağlı Gölyayla köyüne yerleşti.

        Evinin yanındaki araziye iki yıl önce manzarayı rahatlıkla izleyebileceği yeni yaşam alanı yapmaya karar veren Kan, harekete geçti.

        Mehmet Kan, zeminden 5,5 metre yükseklikte kurduğu çelik konstrüksiyonun üzerindeki evi yaklaşık iki aylık çalışmanın ardından tamamladı.

        - "Çok güzel tepkiler aldım, yaptığım şeyden memnunum"

        Mehmet Kan, AA muhabirine, boş zamanını değerlendirmek ve farklı bir şey ortaya çıkarmak için ev yapmaya karar verdiğini söyledi.

        Bu hevesle evi yapmaya başladığını belirten Kan, "Ufak ufak başladım. Çok güzel tepkiler aldım, yaptığım şeyden memnunum." dedi.

        Mehmet Kan, evi tek başına yaptığını vurgulayarak, "Merdiveninden ahşabına varıncaya kadar her şeyi kendim yaptım. Sadece penceresini dışarıda yaptırdım. Onun dışındaki her şeyi kendi emeğimle yaptım." diye konuştu.

        Evin kullanım alanının 9 metrekare olduğu bilgisini veren Kan, "Elektrik ve su bağlı. Televizyon ve buzdolabı gibi insanın ihtiyacı olan, rahatça vakit geçirebileceği her şey var. Her hafta sonu merak edip gelenler oluyor. Geçerken uğruyorlar. Akrabalarına gelenler bile önce burada çay içmek istiyor." ifadelerini kullandı.

        Kan, evi yaparken çok farklı tepkilerle karşılaştığını anlatarak, "Ne yaptığımı soranlara, 'Trafo koyacağız ya da gözlem kulesi yapıyorum.' diyordum. Yaptıkça insanlarda merak uyandı. Sonra bunun farklı bir yaşam alanına dönüştüğünü gördüler." dedi.

        Evinin hemen yanında bulunan yapıya yemek taşımak için makara sistemi kurduğunu söyleyen Kan, yemekleri eşiyle burada yediklerini, keyifli vakit geçirdiklerini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dünya başımıza yıkıldı!
        Dünya başımıza yıkıldı!
        A Milli Takım'dan 62 şut, 0 Gol!
        A Milli Takım'dan 62 şut, 0 Gol!
        "Milletimizin bizlerden beklentileri vardı!"
        "Milletimizin bizlerden beklentileri vardı!"
        Milli Takım'dan acı veda!
        Milli Takım'dan acı veda!
        "Utanç duyuyoruz, özür dileriz!"
        "Utanç duyuyoruz, özür dileriz!"
        Türkiye-Paraguay maçında yeni kural uygulandı!
        Türkiye-Paraguay maçında yeni kural uygulandı!
        İki günlük maraton başladı! Yurtta YKS heyecanı
        İki günlük maraton başladı! Yurtta YKS heyecanı
        "Kafasına sık. Cesedini 45 gün bulamazlar" Tetikçiye ölüm emri!
        "Kafasına sık. Cesedini 45 gün bulamazlar" Tetikçiye ölüm emri!
        Mühendisin yolunu kesip ailece dövdüler!
        Mühendisin yolunu kesip ailece dövdüler!
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Oğlu hayatını aldı! Katil evlat aranıyor!
        Oğlu hayatını aldı! Katil evlat aranıyor!
        Trump'ın özel temsilcisi Witkoff İsviçre'de mi?
        Trump'ın özel temsilcisi Witkoff İsviçre'de mi?
        Polonya'dan Zelenskiy kararı
        Polonya'dan Zelenskiy kararı
        ABD Başkanı Trump: Türkiye'yi ziyaret edeceğim
        ABD Başkanı Trump: Türkiye'yi ziyaret edeceğim
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Tatlıtuğ ailesinin Bodrum tatili
        Tatlıtuğ ailesinin Bodrum tatili
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Bakan Bolat açıkladı: Almanya'dan vize konusunda kritik adım
        Bakan Bolat açıkladı: Almanya'dan vize konusunda kritik adım
        Meloni'den Trump'a tepki
        Meloni'den Trump'a tepki
        Ölümünde "maymun ısırığı" şüphesi
        Ölümünde "maymun ısırığı" şüphesi

        Benzer Haberler

        Rize'de sokakların güzelliği Gamze öğretmenden sorulur
        Rize'de sokakların güzelliği Gamze öğretmenden sorulur
        Bakan Gürlek: Kimse hukukun dışına çıkamayacak (2)
        Bakan Gürlek: Kimse hukukun dışına çıkamayacak (2)
        Adalet Bakanı Gürlek Rize'de ziyaretlerde bulundu
        Adalet Bakanı Gürlek Rize'de ziyaretlerde bulundu
        Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, takla atan ATV'de öldü; kaza kamerada
        Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, takla atan ATV'de öldü; kaza kamerada
        Kanser Hastaları ve yakınları moral depoladı
        Kanser Hastaları ve yakınları moral depoladı
        Köpeğe çarpmamak için yaptığı manevra hayatına mal oldu
        Köpeğe çarpmamak için yaptığı manevra hayatına mal oldu