Milli Eğitim Bakanı Tekin, Rize'de konuştu:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ülke genelinde eğitimin hem fiziki hem teknolojik hem de akademik altyapısını devrim olarak okutulacak şekilde dönüştürdüklerini belirterek, "Türkiye'de derslik ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibarıyla dünya ortalamalarının üzerine çıktık." dedi.



Tekin, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş'ı ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, lise yıllarını geçirdiği Rize'nin kendisi için ayrı bir yere sahip olduğunu söyledi.



Eğitim öğretim yılının yarın sona ereceğini anımsatan Tekin, fedakarlıklarla dolu, zorlu ancak güzel etkinliklerin de olduğu bir eğitim öğretim yılının tamamlandığını ifade etti.



Öğretmenlere teşekkür eden Tekin, öğrencilere de yaz tatilinde aileleriyle vakit geçirecekleri, kendilerini farklı açılardan geliştirebilecekleri bir tatil diledi.



Yusuf Tekin, velilerden de bir talebi olduğunu dile getirerek, "Lütfen çocuklarıyla bol bol vakit geçirsinler. Tatilin tanıdığı imkanı bu şekilde değerlendirsinler. Şimdiden hayırlı tatiller diliyorum öğrencilerimize." diye konuştu.



Türkiye'de 2002'den itibaren eğitim öğretim süreçlerine ilişkin önemli adımlar attıklarını vurgulayan Tekin, şöyle devam etti:



"Türkiye genelinde eğitimin hem fiziki hem teknolojik hem de akademik altyapısını devrim olarak okutulacak şekilde dönüştürdük. Türkiye'de derslik ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibarıyla dünya ortalamalarının üzerine çıktık. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza her ortamda teşekkür ediyorum bir eğitimci, bir akademisyen ve bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bize bu gururu yaşattığı için Allah kendisinden razı olsun."



Tekin, Haziran 2023'ten itibaren Türkiye'yi il il dolaştıklarına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:



"Her ilde hem fiziki kapasite itibarıyla hem de akademik altyapı itibarıyla değerlendirmeler yapıyoruz. Talepler varsa o talepleri dinliyoruz. Öğretmen arkadaşlarımızla sohbet ediyoruz. Bakan olduğum günden itibaren, 'Öğretmenler Odası' adıyla öğretmen arkadaşlarla bir bir istişare mekanizması oluşturduk. Her gittiğim ilde haberli ya da habersiz öğretmen arkadaşlarımızla bir araya gelip değerlendirmeler yapıyoruz. Şu ana kadar attığımız bütün adımlar, yaptığımız bütün değişiklikler ya bir öğretmenler odasında öğretmen arkadaşlarımızın bizden talebi olmuştur ya da biz yapmayı düşündüğümüz şeyleri öğretmenler odasında arkadaşlarımızla istişare etmişizdir. Hiçbir adımımız bu istişareden yoksun olarak atılmadı. Bunu önemsiyorum çünkü Türk devlet geleneğinin binlerce yıllık geçmişi olan kültüründe bu var. Birlikte yaşama, birlikte yönetme ve birlikte karar verme anlayışı var. Ben de buna dikkat etmeye çalışıyorum. Bugün de Rize'de benzeri görüşmelerimizi ve toplantılarımızı yapacağız."



- Rize'de 3 bin 517 derslik bulunuyor



Rize'de 2002'de 2 bin 847 öğretmen ve 71 bin 841 öğrenci olduğunu belirten Tekin, şöyle devam etti:



"Yaklaşık 80 bin öğrencimiz varken 2 bin 847 öğretmenimizle burada hizmet veriyormuşuz. Şu an öğrenci sayımız 2002 yılına kıyasla 59 bin 139'a düşmesine rağmen öğretmen sayımız neredeyse ikiye katlanmış durumda. Bu çok önemli bir gösterge. Bunun sayesinde ilkokullarda 2002 yılında öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 26. Yani bir öğretmene 26 öğrenci düşmekteyken bugün ilkokullarda öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 15, ortaokullarda 11. Bu çok önemli bir gösterge bizim açımızdan. Orta öğretim kurumlarında ise öğretmen başına düşen öğrenci sayısı Rize'de 8. Yani liselerimizde 1 öğretmenimize 8 öğrenci düşüyor ki bu gerçekten uluslararası ortalamaların üzerindeki bir gösterge."



Tekin, 2002'de 71 bin 841 öğrencinin 2 bin 923 sınıfta ders aldığına, bugün ise öğrenci sayısı 59 bine düşmesine rağmen derslik sayısının yüzde 50'den fazla artırıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"3 bin 517 dersliğimizde ders yapıyoruz. Bunun karşılığında da derslik başına düşen öğrenci sayısı 2002 yılında ilkokullarla ve ortaokullarda 21 iken şu anda 15. Ortalama bir derslikteki öğrenci sayımız 15. Aynı şekilde liselerde derslik başına düşen öğrenci sayısı 25 iken şu anda 13. Liselerde bir sınıfta ortalama öğrenci sayımız 13. Bu rakamlar gerçekten çok önemli rakamlar. Sadece bu mu? Kuşkusuz sadece bu değil. Mesela şu anda Rize'deki 3 bin 500 dersliğimizin tamamı internet erişimine açık, internet altyapısı var ve bu dersliklerin tamamında etkileşimli tahta var. Bir taraftan okullarımızın fiziki kapasitesini geliştirirken diğer taraftan teknolojik altyapısını da geliştirdik. Bunlar gerçekten güzel göstergeler. Bunların sonucunda ne oluyor? Bunların sonucunda uluslararası göstergeler itibarıyla da Türkiye parmakla gösterilen bir ülke pozisyonuna geliyor. Geçtiğimiz yıl OECD'nin TIMSS skorları açıklandı. Türkiye OECD ülkeleri ve Avrupa ülkeleri içerisinde ilk 5'in içerisinde. Bu yıl 8 Eylül'de PISA skorları açıklanacak. Ama OECD direktörü, 'Türkiye'nin olağanüstü sıçrayışı' ifadesini kullandı. Bu da yaptığımız bütün fiziki ve teknolojik altyapının, eğitimin içeriğine ve kalitesine de çok pozitif etki ettiğini gösteren göstergeler. Rize'de de bugün bu konularla ilgili değerlendirmelerimizi yapacağız."



Bakan Tekin, daha sonra Rize Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaretinde öğretmenlerle bir araya geldi.



Tekin'e kentteki temasları sırasında Vali Baydaş, Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Öksüz, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe ve diğer ilgililer eşlik etti.

