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        Rize'de kamyonetin çarptığı yaya öldü

        Rize'de kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 20:18 Güncelleme:
        Rize'de kamyonetin çarptığı yaya öldü

        Rize'de kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen kamyonet, dönel kavşak Trabzon katılım yolunda, karşıya geçmeye çalışan Demet Y'ye (33) çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, Demet Y'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.


        Polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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