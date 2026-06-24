Rize'de kamyonetin çarptığı yaya öldü

Rize'de kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen kamyonet, dönel kavşak Trabzon katılım yolunda, karşıya geçmeye çalışan Demet Y'ye (33) çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Demet Y'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

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