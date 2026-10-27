Rize'de 750'den fazla canlının bulunduğu Hobi Hayvanat Bahçesi açıldı

Rize'de Isırlık Tabiat Parkı bünyesinde oluşturulan, 40'ın üzerinde türden 750'den fazla canlının bulunduğu Hobi Hayvanat Bahçesi ziyaretçilere kapılarını açtı.

Rize Belediyesi tarafından hayata geçirilen tesiste at, deve kuşu, keçi, ördek, midilli, karaca, yırtıcı kuşlar, farklı güvercin türleri ve süs tavukları başta olmak üzere çeşitli hayvanlar yer alıyor.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Rize Belediyesinin sosyal belediyecilik alanında örnek teşkil edecek çalışmalara imza attığını söyledi.

Tesisin özellikle öğrenciler açısından önemli olduğunu belirten Baydaş, "Çocuklar doğada çoğu zaman göremedikleri, sadece sosyal medyada veya bilgisayarda karşılaştıkları hayvanların büyük çoğunluğunu bir arada görmüş olacaklar. Bu aynı zamanda bir eğitim tesisi görevi de görecek." dedi.

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AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı da kentin önemli bir sosyal alana kavuştuğunu ifade ederek, "İnşallah burayı güçlendirmeye devam edeceğiz. Belediyemiz buraya gerçekten çok ciddi bir değer veriyor." diye konuştu.

Tesisin geliştirilmesine destek vermeyi sürdüreceklerini aktaran Avcı, merkezi hükümetten sağlanabilecek desteklerle belediyeye katkı sunmak ve alana kaynak oluşturmak için çalıştıklarını kaydetti.

Milletvekili Harun Mertoğlu ise Isırlık Tabiat Parkı'nın önemli bir destinasyon alanı olduğuna dikkati çekerek, tesisin yalnızca Rize'ye değil, kenti ziyaret eden turistlere de hizmet vereceğini belirtti.

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Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin de farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirdikleri Hobi Hayvanat Bahçesi'nde 40'ın üzerinde türden 750'den fazla canlının bulunduğunu ifade etti.