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        Rize'de "Bu Çaydanlıklar Çıldırmış Olmalı" adlı seramik sergisi açıldı

        Rize'nin Çayeli ilçesinde, "Bu Çaydanlıklar Çıldırmış Olmalı" adlı seramik sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2026 - 17:42 Güncelleme:
        Rize'de "Bu Çaydanlıklar Çıldırmış Olmalı" adlı seramik sergisi açıldı

        Rize'nin Çayeli ilçesinde, "Bu Çaydanlıklar Çıldırmış Olmalı" adlı seramik sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, Çayeli Belediyesi Ahmet Mesut Yılmaz Sosyal Tesisleri'nin açılışı dolayısıyla bu tesiste organize edilen sergide 65 sanatçının eserlerinin yer aldığını söyledi.

        İlçede yaklaşık bir yıldır emek verdikleri tesisi hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Çiftçi, bu mutluluklarını sergiyle pekiştirdiklerini ifade etti.

        Türkiye'nin ödül almış seramik sanatçılarının eserlerinin sanatseverlerle buluştuğuna işaret eden Çiftçi, sanatçıların özgün tarzda yaptıkları seramik çaydanlıkların ilgi çektiğini aktardı.

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        Bursalı seramik sanatçısı Aysun Çölbayır Diniz ise "Çaydanlık formundan yola çıkarak insanları şaşırtan, biraz da gülümseten heykel formları bunlar. Amaçları işlevsel olmaları değil, hayatımıza bir neşe katmaları." dedi.

        Sergi, 2 Ekim Cuma gününe kadar açık kalacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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