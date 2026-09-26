Rize'de "Bu Çaydanlıklar Çıldırmış Olmalı" adlı seramik sergisi açıldı

Rize'nin Çayeli ilçesinde, "Bu Çaydanlıklar Çıldırmış Olmalı" adlı seramik sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, Çayeli Belediyesi Ahmet Mesut Yılmaz Sosyal Tesisleri'nin açılışı dolayısıyla bu tesiste organize edilen sergide 65 sanatçının eserlerinin yer aldığını söyledi.

İlçede yaklaşık bir yıldır emek verdikleri tesisi hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Çiftçi, bu mutluluklarını sergiyle pekiştirdiklerini ifade etti.

Türkiye'nin ödül almış seramik sanatçılarının eserlerinin sanatseverlerle buluştuğuna işaret eden Çiftçi, sanatçıların özgün tarzda yaptıkları seramik çaydanlıkların ilgi çektiğini aktardı.

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Bursalı seramik sanatçısı Aysun Çölbayır Diniz ise "Çaydanlık formundan yola çıkarak insanları şaşırtan, biraz da gülümseten heykel formları bunlar. Amaçları işlevsel olmaları değil, hayatımıza bir neşe katmaları." dedi.

Sergi, 2 Ekim Cuma gününe kadar açık kalacak.