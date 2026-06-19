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        Rize'de devrilen ATV'nin sürücüsü öldü

        Rize'de devrilen ATV'nin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 11:21 Güncelleme:
        Rize'de devrilen ATV'nin sürücüsü öldü

        Rize'de devrilen ATV'nin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Ardeşen-Pazar kara yolu Hamidiye mevkisinde, Orhan K'nin kullandığı 53 AED 109 plakalı ATV devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan Orhan K, kaldırıldığı Kaçkar Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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