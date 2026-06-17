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        Rize'de üniversite öğrencisi çay yaprakları kullanarak kıyafet tasarladı

        Rize'de üniversite öğrencisi Yeganeh Choulaki, yaklaşık 5 bin yaş çay yaprağı kullanarak tasarladığı kıyafeti tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 19:33 Güncelleme:
        Rize'de üniversite öğrencisi çay yaprakları kullanarak kıyafet tasarladı

        Rize'de üniversite öğrencisi Yeganeh Choulaki, yaklaşık 5 bin yaş çay yaprağı kullanarak tasarladığı kıyafeti tanıttı.

        Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi İran uyruklu Choulaki, çaydan ilham alarak kıyafet tasarladı. Choulaki, yaklaşık 5 bin yaş çay yaprağı kullanarak 4 günde tamamladığı kıyafeti Çay Çarşısı'nda sergiledi.

        Choulaki, gazetecilere, kıyafetin tamamını el ile işlediğini söyledi.


        Rize'yi çok sevdiğini ifade eden Choulaki, "Buranın da en meşhur şeyi çay olduğu için bu çaylardan ilham alarak bu elbiseyi dizayn ettim ve tasarladım." dedi.

        Guinness Dünya Rekoru için de başvuruda bulunduğunu da anlatan Choulaki, elbiseyi herkesin çok beğendiğini de sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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