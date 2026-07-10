Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Rize'de drift atan 2 sürücüye 301 bin lira ceza uygulandı

        Rize'de drift atan 2 sürücüye 301 bin lira ceza uygulandı

        Rize'nin Ardeşen ilçesinde drift atan 2 sürücüye, toplam 301 bin lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 16:09 Güncelleme:
        Rize'de drift atan 2 sürücüye 301 bin lira ceza uygulandı

        Rize'nin Ardeşen ilçesinde drift atan 2 sürücüye, toplam 301 bin lira ceza kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü'nün ABD merkezli sosyal medya platformu X hesabından, sürücülerin drift videoları paylaşıldı.

        Açıklamada, "Müdürlüğümüze bağlı trafik ekiplerince yapılan titiz çalışmalar sonucunda her iki araç ve sürücüsü kısa sürede tespit edilerek yakalanmış, yakalanan sürücülere drift yapmak ve trafiği tehlikeye düşürmek maddelerinden toplamda 301 bin lira trafik idari para cezası uygulanmış ve sürücülerin belgelerine iki ay süreyle geçici olarak el konulmuştur. " ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ASELSAN'dan 1,5 milyar euroluk ÇELİKKUBBE imzası
        ASELSAN'dan 1,5 milyar euroluk ÇELİKKUBBE imzası
        'Yenidoğan Çetesi' davasında kahreden rapor: 3 bebek yaşayabilirdi!
        'Yenidoğan Çetesi' davasında kahreden rapor: 3 bebek yaşayabilirdi!
        AP'nin skandal Kıbrıs kararına siyasilerden çığ gibi tepki!
        AP'nin skandal Kıbrıs kararına siyasilerden çığ gibi tepki!
        Kremlin'den S-400 açıklaması: Türkiye ile temas halindeyiz
        Kremlin'den S-400 açıklaması: Türkiye ile temas halindeyiz
        ABD'den 'engel' çıkmadı, KAAN motorlarında süreç ilerliyor
        ABD'den 'engel' çıkmadı, KAAN motorlarında süreç ilerliyor
        Lüks değil zorunluluk! Yavaş şehir ömür uzatıyor
        Lüks değil zorunluluk! Yavaş şehir ömür uzatıyor
        VW model sayısını yarıya indirecek
        VW model sayısını yarıya indirecek
        G.Saray'a sürpriz kanat!
        G.Saray'a sürpriz kanat!
        LGS sonuçları açıklandı
        LGS sonuçları açıklandı
        Kılıçdaroğlu MYK'sı ile toplandı... CHP'de kritik cuma
        Kılıçdaroğlu MYK'sı ile toplandı... CHP'de kritik cuma
        Konya'nın zümrütü!
        Konya'nın zümrütü!
        Buzlar eridi
        Buzlar eridi
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Birinci Konsil'in yapıldığı kilisede tarihi keşif!
        Birinci Konsil'in yapıldığı kilisede tarihi keşif!
        Emekli sayısında EYT etkisine mola
        Emekli sayısında EYT etkisine mola
        Transferde mutlu son!
        Transferde mutlu son!
        88 yaşında ilk kez single çıkardı
        88 yaşında ilk kez single çıkardı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Ibiza'dan selamlar"
        "Ibiza'dan selamlar"

        Benzer Haberler

        UFC sporcusunun ısırgan sınavı Rize'de akıma dönüştü
        UFC sporcusunun ısırgan sınavı Rize'de akıma dönüştü
        Ayder Yaylası yolundaki izinsiz yapılar kaldırıldı
        Ayder Yaylası yolundaki izinsiz yapılar kaldırıldı
        Yunan turistler dev çay bardağının altında yunan ezgileriyle horon oynadı
        Yunan turistler dev çay bardağının altında yunan ezgileriyle horon oynadı
        Papağanını kurtardı, kendisi mahsur kaldı
        Papağanını kurtardı, kendisi mahsur kaldı
        Rize'de şehir içi su şebekesine 100 milyon Euroluk çözüm
        Rize'de şehir içi su şebekesine 100 milyon Euroluk çözüm
        Rize Belediye Başkanı Metin, gazetecilerle bir araya geldi
        Rize Belediye Başkanı Metin, gazetecilerle bir araya geldi