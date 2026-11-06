Rize'de "Hanımeli Emeği" etkinliği düzenlendi

Rize'de ev hanımlarının el emeği ürünlerinin satışa sunulduğu etkinlik organize edildi.

Rize Belediyesi Kültür Sanat Merkezi El Emeği Atölyesi Salonu'nda düzenlenen etkinlikte mefruşattan dekoratif ürünlere kadar çok sayıda ürün satışa sunuldu.

Evinde hazırladığı çiçek ve anahtarlık gibi çeşitli ürünleri "Hanımeli Emeği" etkinliğinde satışa sunan 2 çocuk annesi İlknur Eğilmez, üretim yaparak aile bütçesine katkı sağladığını söyledi.

Eğilmez, ürünlerini böyle bir etkinlikte satma imkanı sunan yetkililere teşekkür etti.

Üretmenin kendisini mutlu ettiğini dile getiren 58 yaşındaki Esmanur Çoruh ise hazırladığı bandana ve çanta gibi birçok ürünü reyonda sattığını anlattı.

REKLAM

Tezhip ürünlerini sergileyen Fulya Korkmaz Dinç ise etkinliğin kadınlara önemli bir imkan sunduğunu vurguladı.

"Hanımeli Emeği" etkinliği kapsamında ev hanımlarına haftanın üç günü ürettikleri ürünleri satışa sunma imkanı veriliyor.