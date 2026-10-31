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        Rize'de 'Laz Ralli' heyecanı

        RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde 'Laz Ralli' adı verilen geleneksel tahta araba yarışlarının bu yıl 16'ncısı düzenlendi. Katılımcılar, saatte 50 kilometre hıza ulaşan arabalarıyla kıyasıya mücadele etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 14:58 Güncelleme:
        Rize'de 'Laz Ralli' heyecanı

        RİZE’nin Çamlıhemşin ilçesinde 'Laz Ralli' adı verilen geleneksel tahta araba yarışlarının bu yıl 16’ncısı düzenlendi. Katılımcılar, saatte 50 kilometre hıza ulaşan arabalarıyla kıyasıya mücadele etti.

        Dikkaya köyünde, bu yıl 16'ncısı gerçekleştirilen 'Laz Ralli' heyecanı yaşandı. Yöre kültürünün bir parçası olan tahta arabalarla yarışılan etkinliğe, 3 kategoride 33 yarışmacı katıldı. Köy yolunda hazırlanan parkurda etap etap yarışan yarışmacılar, dik ve virajlı pistte kıyasıya mücadele etti. Küçük çaplı kazaların yaşandığı yarış sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi.

        'BU SADECE BİR YARIŞ DEĞİL, KÜLTÜRÜN YAŞATILMASI'

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        Etkinlikte konuşan Çamlıhemşin Belediye Başkanı Ömer Altun, "Bugün en sevdiğim köylerimizden Mekaleskirit (Dikkaya) köyümüzdeyiz. Burada çok güzel bir organizasyonu icra ediyoruz. Bu sadece bir yarış değil, bir kültürün yaşatılması. Bu kültürü yaşatan dernek yönetimimize teşekkür ediyorum. Organizasyonu böylesine güzel bir şekilde sahiplenen hemşerilerimi görmek bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Geçmişten aldığımız bu kültürü gelecek nesillere yaşatmak için tüm mücadelemizi bu yönde veriyoruz" dedi.

        'VİRAJI ALAMADIM'

        Yarışta kaza yaptığını söyleyen Hakkı Serin, "Yarış başında iki kişi sıkıştırdı. Ben çıkana kadar diğer arkadaş 50 metre gitti. Onu yetişmeye çalıştım. Yetiştim. Virajı alamadım kaza yaptım. Arabada arıza yapınca yarışı orada bıraktım" diye konuştu.

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        Yarışmacı Yaşar Alyar da "Yarış çok zevkliydi. 4 arkadaş finale kaldık. Bende biraz gerideydim. Ben arkadan akıllı hareket ederek geldim 2'nci oldum. Zevki bir gün" ifadelerini kullandı.

        Yarışmacı Kadir Ali Kus ise "Arabaların hepsi el emeği göz nuru. Hepsini eski usul elle, keserle, çekiçle yaptım. Birinci oldum. Araba hakkımızı verdi. Kaza atlattım. 5-6 metre kayıp, ralli yaptım. Ona rağmen pes etmedim" diye belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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