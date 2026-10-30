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        Rize'de sağanak taşkına neden oldu

        RİZE'nin Çayeli ilçesine bağlı Madenli beldesinde etkili sağanak ırmağı taşırdı, bazı yollar sel sularıyla kaplandı. Beldenin yüksek kesimlerinde küçük çapta heyelanlar meydana gelirken, ekipler temizlik çalışması başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 22:45 Güncelleme:
        Rize'de sağanak taşkına neden oldu

        RİZE'nin Çayeli ilçesine bağlı Madenli beldesinde etkili sağanak ırmağı taşırdı, bazı yollar sel sularıyla kaplandı. Beldenin yüksek kesimlerinde küçük çapta heyelanlar meydana gelirken, ekipler temizlik çalışması başlattı.

        Madenli beldesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak sonrası menfezlerin tıkanmasıyla beldeden geçen ırmak taştı. Taşkın nedeniyle 3 mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Yollarda hasar oluşurken, beldenin yüksek kesimlerinde sağanağın etkisiyle küçük çaplı heyelanlar da meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen jandarma, DSİ ve Madenli Belediyesi ekipleri iş makineleriyle temizlik çalışması başlattı. Ekiplerin çalışması sonucunda yol kontrollü olarak ulaşıma açılırken, bölgedeki çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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        'IRMAK YOLDAN AKMAYA BAŞLADI'

        Çalışmaları sahada takip eden Madenli Belediye Başkanı Mustafa Çalışkan şu açıklamayı yaptı:

        "Akşam saat 18.30'dan sonra yoğun bir yağmura maruz kaldık. Yoğun yağmur sonrası menfez tıkanmasıyla 3 mahalleyi bağlayan yolumuzda ırmak yoldan akmaya başladı. Şu an sorun giderildi. Belediye personelimizden aldığımız bilgiye göre 1-2 yerde toprak kayması var. Ekiplerimiz sahada müdahale ediyor. Şu an tehlikeyi atlattık. Yolda kontrollü olarak ulaşım sağlanıyor. Yolda deformasyonumuz var. Gündüz gözüyle bakımı yapıp vatandaşımızın kullanımına sunacağız."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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