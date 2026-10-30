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        İyidere'de minik kalpler Gençlik Şöleni'nde buluştu

        Rize'nin İyidere ilçesinde anaokulu ve ilkokul öğrencilerine yönelik 'Gençlik Şöleni' düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 13:03 Güncelleme:
        İyidere'de minik kalpler Gençlik Şöleni'nde buluştu

        Rize'nin İyidere ilçesinde anaokulu ve ilkokul öğrencilerine yönelik 'Gençlik Şöleni' düzenlendi.

        İyidere Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde ilçede 'Gençlik Şöleni' düzenlendi. İyidere Futbol Sahası'nda gerçekleştirilen renkli etkinlikte çocuklar; yüz boyama, halat çekme, ip atlama, badminton ve denge oyunları gibi birçok eğlenceli aktiviteyle doyasıya eğlendi. Minik öğrenciler hem spor yapma imkânı buldu hem de arkadaşlarıyla keyifli ve unutulmaz anlar yaşadı.

        İyidere Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sinan Kaba, amaçlarının bu imkânları çocukların gelişimine en verimli şekilde sunmak olduğunu ifade ederek "İyidere Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü olarak bakanlığımızın destekleriyle çok güzel tesisler ve imkânlar ilçemize kazandırıldı. Biz de bu imkânları çocuklarımıza ne kadar verimli kullanabiliriz, sporu tabana nasıl yayabiliriz düşüncesiyle bu şöleni düzenledik. Amacımız hem sportif, hem vatani, hem de ahlaki olarak güzel nesiller yetiştirmek. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, Gençlik Hizmetleri Müdürlüğümüze, Kaymakamlığımıza ve Millî Eğitim Müdürlüğümüze desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum" dedi.

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        İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Haldızoğlu ise Bakanlığın bu seneki "Maarif'in Kalbinde Oyun" mottosu doğrultusunda ilçe genelinde ortaklaşa güzel çalışmalar yürüttüklerini belirterek "Sinan Müdürümüz ilçeye geldiği günden beri çocuklarla iç içe, istişare halinde çalışıyor. Gençlik Merkezimizle birlikte ilçemizde bu tür şölenleri gerçekleştiriyoruz. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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