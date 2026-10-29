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        Türkiye'nin ilk milli fırkateyni "TCG İstanbul", Rize'de ziyarete açıldı

        Rize'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkiye'nin ilk milli fırkateyni "TCG İstanbul", ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 17:54 Güncelleme:
        Türkiye'nin ilk milli fırkateyni "TCG İstanbul", Rize'de ziyarete açıldı

        Rize'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkiye'nin ilk milli fırkateyni "TCG İstanbul", ziyarete açıldı.

        Rize Limanı'na demirleyen "TCG İstanbul"u görmek için gelen ziyaretçiler yoğunluk oluşturdu.

        Görevli personelden fırkateynle ilgili bilgi alan ziyaretçiler, fotoğraf çektirdi.

        Ziyaretçilerden 70 yaşındaki Mustafa Karal, fırkateyni yakından görmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

        Karal, "Ülkemizin yaptığı milli gemimizle gurur duyuyorum. Memleketimize gelmesi bizi sevindiriyor." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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