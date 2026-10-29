Türkiye'nin ilk milli fırkateyni "TCG İstanbul", Rize'de ziyarete açıldı
Rize'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkiye'nin ilk milli fırkateyni "TCG İstanbul", ziyarete açıldı.
Rize'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkiye'nin ilk milli fırkateyni "TCG İstanbul", ziyarete açıldı.
Rize Limanı'na demirleyen "TCG İstanbul"u görmek için gelen ziyaretçiler yoğunluk oluşturdu.
Görevli personelden fırkateynle ilgili bilgi alan ziyaretçiler, fotoğraf çektirdi.
Ziyaretçilerden 70 yaşındaki Mustafa Karal, fırkateyni yakından görmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi.
Karal, "Ülkemizin yaptığı milli gemimizle gurur duyuyorum. Memleketimize gelmesi bizi sevindiriyor." diye konuştu.
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