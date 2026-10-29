Türkiye'nin ilk milli fırkateyni "TCG İstanbul", Rize'de ziyarete açıldı

Karal, "Ülkemizin yaptığı milli gemimizle gurur duyuyorum. Memleketimize gelmesi bizi sevindiriyor." diye konuştu.

Ziyaretçilerden 70 yaşındaki Mustafa Karal, fırkateyni yakından görmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

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