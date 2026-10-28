Rize'nin turizmde yükselen yıldızı: Senoz Vadisi

Senoz Vadisi, spor ve doğa turizmi alanındaki potansiyeliyle öne çıkmaya devam ediyor. Rize Çayeli’nde bulunan vadi; dağcılık, doğa yürüyüşleri, motor sporları ve yöresel ürünleriyle ziyaretçilerine farklı deneyimler sunmaya devam ediyor.

Senoz Vadisi, dağcılık ve doğa sporları sevenler için önemli fırsatlar barındırıyor. Bölgede düzenlenen dağcılık etkinlikleri ve yayla şenlikleri vadinin tanıtımına katkı sağlıyor. Senoz Vadisi, Kasım 2025’te Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı. Motor sporlarını Karadeniz’in eşsiz doğasıyla buluşturan Türkiye SKİL Enduro ve ATV Şampiyonası’na 78 Kasım 2026 tarihlerinde ikinci kez Senoz Vadisi’nde gerçekleştirilecek. Discover Kaçkar çatısı altında, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Rize Valiliği, Çayeli Kaymakamlığı ve Türkiye Motosiklet Federasyonu iş birliğiyle düzenlenecek organizasyon ile Rize’nin doğal zenginlikleri tanıtılacak ve bölgenin dört mevsim turizm potansiyeline de katkı sağlanacak.

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Senoz Vadisi’nin turizm potansiyeli yalnızca doğa sporlarını kapsamıyor. Bölgenin arıcılık geleneği ile kendine özgü tadıyla ilgi gören Senoz balı, yerel üretim kültürünü tanıtma açısından önemli bir yer kaplıyor. Yöresel lezzetler, bölgenin yaşam biçimi ve yayla kültürü, ziyaretçilere Senoz Vadisi’ni tanıma fırsatları da sunuyor.

Çayeli Kaymakamlığı tarafından hazırlanan ve DOKAP desteğiyle yürütülmesi planlanan proje, 2022 yılında onaylanmış ve vakit kaybetmeden harekete geçilmişti. Proje ile doğa yürüyüşü ve bisiklet rotalarının oluşturuluyor, yöresel ürünler tanıtılıyor, geleneksel mimarinin korunmuyor, bölgenin gastronomi kültürünün yaşatılması ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi hedefleniyor.