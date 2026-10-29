Rize'de TCG İstanbul fırkateynine yoğun ilgi

RİZE'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG İstanbul Fırkateyni ziyarete açıldı. Çok sayıda kişi, gemiye yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayisi hedefleri doğrultusunda geliştirilen ilk milli fırkateyni TCG İstanbul (F-515), Cumhuriyetin 103'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Rize Limanı'nda vatandaşlarla buluştu. Çok sayıda kişi, yerli ve milli ilk fırkateyni yakından görüp içerisini gezmek için limanda uzun kuyruklar oluşturdu. Gruplar halinde gemiye alınanlar, fırkateyni gezip hatıra fotoğrafı çektirirken, askeri personelden geminin görev alanları ve teknik özellikleri hakkında bilgi aldı.

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'GURUR DUYDUK'

Gemiyi ziyaret edenlerden Burhan Çom, "Bizim yerli yapımız, gurur duyduk. Yapanlardan ve devletimizden Allah razı olsun. Yerli olması ve kendi imkanlarımızla bunu kullanabilmemiz çok güzel. Kendi silahımızı kendimiz kullanabilmemiz en güzeli, çok mutlu olduk" dedi.

'SIRA ÇOK UZUNDU’

Yoğunluk nedeniyle gemiyi dışarıdan inceleyen Bilal Diştaş, "Gemiyi gezmeye geldik ama sıra çok uzundu. Biz de dışarıdan gezmek istedik. İlk defa gördük, çok büyük ve devasa bir şey. Yerli olduğu için de gurur verici bir durum" diye konuştu.

Sezai Hafızoğlu da "Gemiyi harika bulduk. Öncelikle bu organizasyonu yapan kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz. Rize'mizde böyle bir fırkateyni görmek bizim açımızdan çok keyifli ve çok faydalı oldu. Böyle anlamlı bir günde görme fırsatı bulduk" ifadelerini kullandı.