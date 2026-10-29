Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Rize'de TCG İstanbul fırkateynine yoğun ilgi

        Rize'de TCG İstanbul fırkateynine yoğun ilgi

        RİZE'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG İstanbul Fırkateyni ziyarete açıldı. Çok sayıda kişi, gemiye yoğun ilgi gösterdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 17:01 Güncelleme:
        Rize'de TCG İstanbul fırkateynine yoğun ilgi

        RİZE'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG İstanbul Fırkateyni ziyarete açıldı. Çok sayıda kişi, gemiye yoğun ilgi gösterdi.

        Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayisi hedefleri doğrultusunda geliştirilen ilk milli fırkateyni TCG İstanbul (F-515), Cumhuriyetin 103'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Rize Limanı'nda vatandaşlarla buluştu. Çok sayıda kişi, yerli ve milli ilk fırkateyni yakından görüp içerisini gezmek için limanda uzun kuyruklar oluşturdu. Gruplar halinde gemiye alınanlar, fırkateyni gezip hatıra fotoğrafı çektirirken, askeri personelden geminin görev alanları ve teknik özellikleri hakkında bilgi aldı.

        REKLAM

        'GURUR DUYDUK'

        Gemiyi ziyaret edenlerden Burhan Çom, "Bizim yerli yapımız, gurur duyduk. Yapanlardan ve devletimizden Allah razı olsun. Yerli olması ve kendi imkanlarımızla bunu kullanabilmemiz çok güzel. Kendi silahımızı kendimiz kullanabilmemiz en güzeli, çok mutlu olduk" dedi.

        'SIRA ÇOK UZUNDU’

        Yoğunluk nedeniyle gemiyi dışarıdan inceleyen Bilal Diştaş, "Gemiyi gezmeye geldik ama sıra çok uzundu. Biz de dışarıdan gezmek istedik. İlk defa gördük, çok büyük ve devasa bir şey. Yerli olduğu için de gurur verici bir durum" diye konuştu.

        Sezai Hafızoğlu da "Gemiyi harika bulduk. Öncelikle bu organizasyonu yapan kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz. Rize'mizde böyle bir fırkateyni görmek bizim açımızdan çok keyifli ve çok faydalı oldu. Böyle anlamlı bir günde görme fırsatı bulduk" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Peribacaları gazeteci çifte mezar oldu
        Peribacaları gazeteci çifte mezar oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Usta oyuncu vefat etti
        Usta oyuncu vefat etti
        Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick!
        Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick!
        500 milyar dolar silindi
        500 milyar dolar silindi
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Aslan kritik virajda!
        Aslan kritik virajda!
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız

        Benzer Haberler

        Taylan Antalyalı: "Kocaelispor maçıyla bir çıkış yakalayıp, seri yapmak ist...
        Taylan Antalyalı: "Kocaelispor maçıyla bir çıkış yakalayıp, seri yapmak ist...
        Çaykur Rizespor'da hedef Kocaelispor maçıyla çıkışa geçmek
        Çaykur Rizespor'da hedef Kocaelispor maçıyla çıkışa geçmek
        Hamsi olmayınca balık şenliğinde palamut ikram edildi
        Hamsi olmayınca balık şenliğinde palamut ikram edildi
        Rize'nin turizmde yükselen yıldızı: Senoz Vadisi
        Rize'nin turizmde yükselen yıldızı: Senoz Vadisi
        Tekstil atıklarının geri dönüşümünde yapay zeka destekli uygulama
        Tekstil atıklarının geri dönüşümünde yapay zeka destekli uygulama
        Rize'de 750'den fazla canlının bulunduğu Hobi Hayvanat Bahçesi açıldı
        Rize'de 750'den fazla canlının bulunduğu Hobi Hayvanat Bahçesi açıldı