Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası Rize'de düzenlenecek

        Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası Rize'de düzenlenecek

        Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası, 7-8 Kasım'da Rize'nin Çayeli ilçesindeki Senoz Vadisi'nde düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 15:35 Güncelleme:
        Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası Rize'de düzenlenecek

        Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası, 7-8 Kasım'da Rize'nin Çayeli ilçesindeki Senoz Vadisi'nde düzenlenecek.

        Uzundere köyündeki bir restoranda düzenlenen toplantıda konuşan Vali İhsan Selim Baydaş, organizasyonun Gençlik ve Spor Bakanlığı, Rize Valiliği, Çayeli Kaymakamlığı ve Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) işbirliğiyle düzenleneceğini söyledi.

        Vali Baydaş, bu gibi organizasyonların doğaya herhangi bir müdahalede bulunmadan gerçekleştirildiğini belirterek, "Buradaki ATV ve Enduro Şampiyonası'nın, Ayder merkezli olarak Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirdiğimiz UTMB dağ maratonu koşumuzun, Handüzü Yaylası'nda gerçekleştirdiğimiz kar motoru şampiyonamızın, bisiklet şampiyonamızın ve rafting şampiyonalarımızın birkaç ortak özelliği var. Biz bu organizasyonları yapmak için ekstra pistler, ekstra sahalar, ekstra parkurlar düzenlemedik. Hepsi var olan zeminde." diye konuştu.

        REKLAM

        Organizasyonun motor sporları adına ülkeye katkı sunması temennisinde bulunan Baydaş, "Bunların her biri bu birliktelikle, bu ruhla, bu yekvücut olmayla gerçekleşmiş işlerdir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        Çayeli Kaymakamı Sertaç Kırçuval ise şampiyonanın ilçeye önemli yansımaları olacağını dile getirdi.

        Senoz Vadisi'nin tanıtımının da ilçe turizmine katkı sağlayacağını aktaran Kırçuval, "Bu turnuvanın ilçemize katacağı en önemli değerlerden biri de zaten ülke genelinde gastronomisiyle, doğasıyla bilinen ve tanınan ilçemizi, Enduro ve ATV ile bambaşka bir yönüyle tanıtmasıdır." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkan Vekili Ogün Baysan da amaçlarının motosiklet sporunu yarış olmaktan çıkararak Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlamak olduğunu belirtti.

        Senoz Vadisi'nin gelecekte önemli şampiyonlara ev sahipliği yapabileceğini vurgulayan Baysan, organizasyonlarının bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacağını kaydetti.

        Toplantıya, Rize Vali Yardımcısı Abdullah Kurt, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk, Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray'dan dört dörtlük galibiyet!
        Galatasaray'dan dört dörtlük galibiyet!
        Türkiye'nin BM Genel Sekreterliği adayı Sinirlioğlu
        Türkiye'nin BM Genel Sekreterliği adayı Sinirlioğlu
        Osimhen zirveye yerleşti, Leao siftah yaptı!
        Osimhen zirveye yerleşti, Leao siftah yaptı!
        Doğal gazda yeni dönem
        Doğal gazda yeni dönem
        TFF Tahkim Kurulu'ndan Abdülkerim Bardakcı kararı!
        TFF Tahkim Kurulu'ndan Abdülkerim Bardakcı kararı!
        Polonya'da siyasi gerginlik
        Polonya'da siyasi gerginlik
        Beşiktaş'tan İtalya'da muhteşem geri dönüş!
        Beşiktaş'tan İtalya'da muhteşem geri dönüş!
        Tuğyan'dan eziyet iddialarına yanıt
        Tuğyan'dan eziyet iddialarına yanıt
        75 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
        75 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
        "Galatasaray tarihi farkı kaçırdı!"
        "Galatasaray tarihi farkı kaçırdı!"
        G20 toplantısı, aile fotoğrafı çekilmeden başladı
        G20 toplantısı, aile fotoğrafı çekilmeden başladı
        Zelenskiy bugün Türkiye'ye geliyor
        Zelenskiy bugün Türkiye'ye geliyor
        Hamile kızını öldürüp kaçtı
        Hamile kızını öldürüp kaçtı
        Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde kritik mesajlar
        Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde kritik mesajlar
        Çamurda can pazarı
        Çamurda can pazarı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Buğra'nın katili Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        Buğra'nın katili Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        8 milyar liralık kâr iddiasına yanıt
        8 milyar liralık kâr iddiasına yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Elektrikte limit düşürüldü
        Elektrikte limit düşürüldü

        Benzer Haberler

        İyidere'de minik kalpler Gençlik Şöleni'nde buluştu
        İyidere'de minik kalpler Gençlik Şöleni'nde buluştu
        Türkiye'nin ilk milli fırkateyni "TCG İstanbul", Rize'de ziyarete açıldı
        Türkiye'nin ilk milli fırkateyni "TCG İstanbul", Rize'de ziyarete açıldı
        Rize'de TCG İstanbul fırkateynine yoğun ilgi
        Rize'de TCG İstanbul fırkateynine yoğun ilgi
        Taylan Antalyalı: "Kocaelispor maçıyla bir çıkış yakalayıp, seri yapmak ist...
        Taylan Antalyalı: "Kocaelispor maçıyla bir çıkış yakalayıp, seri yapmak ist...
        Çaykur Rizespor'da hedef Kocaelispor maçıyla çıkışa geçmek
        Çaykur Rizespor'da hedef Kocaelispor maçıyla çıkışa geçmek
        Hamsi olmayınca balık şenliğinde palamut ikram edildi
        Hamsi olmayınca balık şenliğinde palamut ikram edildi