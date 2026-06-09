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        Rize'de UMKE personeline yönelik eğitim düzenlendi

        Rize'de, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personelin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik eğitim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 16:02 Güncelleme:
        Rize'de UMKE personeline yönelik eğitim düzenlendi

        Rize'de, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personelin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik eğitim gerçekleştirildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, personele, acil müdahale ünitesinin kurulumu, işletilmesi, tıbbi ekipmanların kullanımı ile ünite düzeni hakkında teorik ve uygulamalı bilgiler verildiği belirtildi.

        Eğitimlerle UMKE personelinin afet ve acil durumlarda etkin müdahale kapasitesinin artırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

        Açıklamada, personelin mesleki bilgi ve yetkinliklerinin güncellenmesinin yanı sıra sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinin güçlendirilmesinin de amaçlandığı vurgulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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