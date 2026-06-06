Rize'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
Rize'de bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 06.06.2026 - 21:11 Güncelleme:
Rize'de bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çiftekavak Mahallesi'nde bulunan sitedeki bir bloğun 7'nci katında yer alan dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dairede hasar meydana geldi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ