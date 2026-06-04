Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Rize'de lösemiyi yenen 9 yaşındaki çocuk için gökyüzüne balon bırakıldı

        Rize'de lösemiyi yenen 9 yaşındaki çocuk için gökyüzüne balon bırakıldı

        Rize'de lösemiyi yenen 9 yaşındaki Egemen Berk için gökyüzüne balon bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 20:47 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de lösemiyi yenen 9 yaşındaki çocuk için gökyüzüne balon bırakıldı

        Rize'de lösemiyi yenen 9 yaşındaki Egemen Berk için gökyüzüne balon bırakıldı.

        Rize Gençlik Merkezi ile Rize Engelsiz Yaşam Derneğince, Portakallık Mahallesi Atletizm Sahası'nda, Geleneksel Uçurtma Şenliği organize edildi.

        Dernek Başkanı Bahtiyar Coruh, her yıl geleneksel olarak Uçurtma Şenliği düzenlediklerini söyledi.

        Coruh, bu yılki etkinliğe farklı bir anlam katarak 3,5 yıllık tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Egemen Berk için gökyüzüne balon bıraktıklarını belirterek, "Lösemiyi yenen Egemen'in sevincini paylaşmak istedik. Gençlik Merkezi ile birlikte düzenlediğimiz programda balonlar uçurarak onun mutluluğuna ortak olduk." dedi.

        Baba Sinan Berk, oğlunun Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde gerçekleşen tedavisi boyunca zorlu bir süreçten geçtiklerini anlattı.

        Oğlu lösemiyi yendiği için çok mutlu olduklarını dile getiren Berk, "Zorlu bir süreçti. Bizi bayağı yordu, korktuk ama her şeyi geride bırakarak yeni bir sayfa açtık." diye konuştu.

        Bu süreçte moral desteğinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Berk, şunları kaydetti:

        "Şükürler olsun. Biz mücadelemizi verdik ve başardık. Darısı diğer çocuklarımızın, diğer evlatlarımızın başına. İnşallah onlar da mücadelelerini verip başarırlar. Şu an çok mutluyuz. Bizim için bir dönüm noktası oldu."

        Egemen Berk ise kanseri yenerek iyileştiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

        Etkinlik kapsamında Egemen Berk, annesi Songül ve babası Sinan Berk ile gönüllüler, balonları gökyüzüne bıraktı. Çocukların, uçurtmaları uçurtması da renkli görüntülere sahne oldu.

        Programa, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hayalleri Yaşatma Topluluğu öğrencileri de destek verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Türk halkının desteği çok mutlu etti'
        'Türk halkının desteği çok mutlu etti'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijer liderinden ortak basın toplantısı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijer liderinden ortak basın toplantısı
        CHP'lilerin dosyası Ankara'da
        CHP'lilerin dosyası Ankara'da
        CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı
        CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı
        Şarj istasyonu işgaline yaptırım uyarısı
        Şarj istasyonu işgaline yaptırım uyarısı
        Örnek daire görüntülendi
        Örnek daire görüntülendi
        Bugün Ne Oldu? 4 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 4 Haziran 2026 haberleri
        Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı
        Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Sigortalılık oranı 10 yılın zirvesinde
        Sigortalılık oranı 10 yılın zirvesinde
        Ankara’nın 'en zor' konuklarından biri Trump
        Ankara’nın 'en zor' konuklarından biri Trump
        Köyünde konser verdi
        Köyünde konser verdi
        Altın listede 2 Türk!
        Altın listede 2 Türk!
        Anayasa Mahkemesi'nde süresiz nafakaya iptal
        Anayasa Mahkemesi'nde süresiz nafakaya iptal
        Ailesiyle pikniğe gitti... Daha 15 yaşındaydı... Yatağından ölü kene çıktı!
        Ailesiyle pikniğe gitti... Daha 15 yaşındaydı... Yatağından ölü kene çıktı!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        İstanbul'un zirvede yer aldığı çarpıcı liste!
        İstanbul'un zirvede yer aldığı çarpıcı liste!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        CHP Kurultay ve Kongre davasına ret
        CHP Kurultay ve Kongre davasına ret

        Benzer Haberler

        Çaykur Rizespor Kulübünde başkanlığa Ali Zeki Saruhan seçildi
        Çaykur Rizespor Kulübünde başkanlığa Ali Zeki Saruhan seçildi
        Çaykur Rizespor'un yeni başkanı Ali Zeki Saruhan oldu
        Çaykur Rizespor'un yeni başkanı Ali Zeki Saruhan oldu
        Rize'de üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Rize'de üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Karadeniz Sahil Yolu'nda 'ters yön' kazası; 2 ölü, 3 yaralı
        Karadeniz Sahil Yolu'nda 'ters yön' kazası; 2 ölü, 3 yaralı
        Rize'de ters yöne giren yaşlı sürücü kazaya neden oldu: 2 ölü, 3 yaralı
        Rize'de ters yöne giren yaşlı sürücü kazaya neden oldu: 2 ölü, 3 yaralı
        Çaykur Rizespor'un yeni başkanı Ali Zeki Saruhan oldu.
        Çaykur Rizespor'un yeni başkanı Ali Zeki Saruhan oldu.