Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Çaykur Rizespor'dan Mithat Pala açıklaması:

        Çaykur Rizespor'dan Mithat Pala açıklaması:

        Çaykur Rizespor, orta saha oyuncusu Mithat Pala hakkında son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan transfer iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 13:14 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çaykur Rizespor'dan Mithat Pala açıklaması:

        Çaykur Rizespor, orta saha oyuncusu Mithat Pala hakkında son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan transfer iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

        Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, söz konusu haber ve paylaşımların herhangi bir somut bilgiye dayanmadığı, kulübün bilgisi dışında gerçekleştiği belirtildi.

        Açıklamada, Pala'nın Çaykur Rizespor Kulübü ile sözleşmesinin devam ettiği vurgulanarak, "Oyuncumuz ile ilgili yürüttüğümüz herhangi bir resmi transfer süreci bulunmamaktadır. Taraftarlarımızın ve kamuoyunun, kulübümüz tarafından yapılan resmi açıklamalar dışında yer alan haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tepki çeken fıkranın ardından Rahmi Koç'a soruşturma
        Tepki çeken fıkranın ardından Rahmi Koç'a soruşturma
        Römorkun kapağını açacaktı... Tonlarca gübre üzerine düştü!
        Römorkun kapağını açacaktı... Tonlarca gübre üzerine düştü!
        Fenerbahçe'de kongrede gerginlik!
        Fenerbahçe'de kongrede gerginlik!
        Fenerbahçe'de seçim heyecanı!
        Fenerbahçe'de seçim heyecanı!
        Caddenin ortasında kanlı hesaplaşma!
        Caddenin ortasında kanlı hesaplaşma!
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        'Yasak aşk' iddiasıyla çifte cinayette flaş gelişme!
        'Yasak aşk' iddiasıyla çifte cinayette flaş gelişme!
        Bizim Çocuklar'ın rakibi Venezuela!
        Bizim Çocuklar'ın rakibi Venezuela!
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        Farklı olan dinozor hangisi?
        Farklı olan dinozor hangisi?
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        Ozan Güven'in oyunları iptal edildi
        Ozan Güven'in oyunları iptal edildi
        Yaşamadığı acı kalmadı! Torunları için ayakta
        Yaşamadığı acı kalmadı! Torunları için ayakta
        15 yıldır yatağa hasretti! Artık sevinçten ağlıyor
        15 yıldır yatağa hasretti! Artık sevinçten ağlıyor
        Sinemada yaz sezonu başlıyor!
        Sinemada yaz sezonu başlıyor!
        Kimler kısmi emekli olabilir?
        Kimler kısmi emekli olabilir?
        Önce abla sonra kardeş... 11 yıl sonra ağlatan kader!
        Önce abla sonra kardeş... 11 yıl sonra ağlatan kader!
        İddia: İsrail, ABD'ye yönelik casusluk faaliyetini artırdı
        İddia: İsrail, ABD'ye yönelik casusluk faaliyetini artırdı
        Kıyafet deyip geçmeyin!
        Kıyafet deyip geçmeyin!
        Dünya Kupası çalışanları greve gidiyor
        Dünya Kupası çalışanları greve gidiyor

        Benzer Haberler

        Rize'de üniversite öğrencileri yaşlıların hayat hikayelerini kitaplaştırdı
        Rize'de üniversite öğrencileri yaşlıların hayat hikayelerini kitaplaştırdı
        Rize'de lösemiyi yenen 9 yaşındaki çocuk için gökyüzüne balon bırakıldı
        Rize'de lösemiyi yenen 9 yaşındaki çocuk için gökyüzüne balon bırakıldı
        Çaykur Rizespor Kulübünde başkanlığa Ali Zeki Saruhan seçildi
        Çaykur Rizespor Kulübünde başkanlığa Ali Zeki Saruhan seçildi
        Çaykur Rizespor'un yeni başkanı Ali Zeki Saruhan oldu
        Çaykur Rizespor'un yeni başkanı Ali Zeki Saruhan oldu
        Rize'de üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Rize'de üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Karadeniz Sahil Yolu'nda 'ters yön' kazası; 2 ölü, 3 yaralı
        Karadeniz Sahil Yolu'nda 'ters yön' kazası; 2 ölü, 3 yaralı