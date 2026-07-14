Rize'de yaylada kaybolan 3 yabancı uyruklu kişi için arama çalışması başlatıldı
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yürüyüşe çıktıktan sonra yollarını kaybeden 3 yabancı uyruklu kişinin bulunulması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yürüyüşe çıktıktan sonra yollarını kaybeden 3 yabancı uyruklu kişinin bulunulması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Amlakit Yaylası'nda bir haftadır kamp yapan 3 yabancı uyruklu kişi, bölgede yürüyüşe çıktı. Yürüyüş sırasında kaybolduklarını fark eden 3 kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşarak yardım talebinde bulundu.
İhbar üzerine, bölgeye AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.
Ekiplere, bölgeden yerel rehberlerin de eşlik ettiği öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.