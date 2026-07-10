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        Rize'de yurt inşaatında istinat duvarı yıkıldı, yolun bir bölümü çöktü

        Rize'de yurt inşaatı sahasındaki istinat duvarı yıkıldı, mahalle yolunun bir bölümünde çökme meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 19:57 Güncelleme:
        Rize'de yurt inşaatında istinat duvarı yıkıldı, yolun bir bölümü çöktü

        Rize'de yurt inşaatı sahasındaki istinat duvarı yıkıldı, mahalle yolunun bir bölümünde çökme meydana geldi.

        Merkeze bağlı İslampaşa Mahallesi'nde yapımı devam eden öğrenci yurdu inşaat alanındaki istinat duvarı çöktü. Duvarın üst kısmından geçen yolun Şehitlerçeşmesi mevkisinde çökme meydana geldi.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis, 112 Acil Sağlık ve doğal gaz firmasının ekipleri sevk edildi.

        Çevrede güvenlik tedbirlerinin alınmasının ardından, ilgili kurumun ekipleri doğal gaz kaçağına müdahale etti.

        İstinat duvarının üst kısmındaki iki binada yaşayanlar ise tedbir amacıyla tahliye edildi.

        Vali Yardımcısı Abdullah Kurt, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz ve İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, olay yerinde incelemelerde bulundu.

        - "Gerekli bütün çalışmaları Valiliğimizin koordinasyonunda tamamlayacağız"

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1000 kişilik yurt inşaatı çalışması sırasında, arka bölümde bulunan duvarda çökme olduğunu söyledi.

        Çökme sırasında kimsenin yaralanmadığını belirten Öztürk, Vali İhsan Selim Baydaş'ın talimatıyla AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile doğal gaz firması ekiplerinin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

        Olay yerinin üst kısmındaki iki binanın tedbiren boşaltıldığını vurgulayan Öztürk, vatandaşların kamu misafirhanelerinde konaklayacağını aktardı.

        Öztürk, önlemlerin alındığını, gerekli çalışmaların hızla başlatıldığına işaret ederek, "Elhamdülillah hiç kimseye bir şey olmadı. Gerekli bütün çalışmaları Valiliğimizin koordinasyonunda tamamlayacağız. AFAD gerekli çalışmayı yapıyor." dedi.

        Öztürk, olay yerine yakın bölgede bulunan şehit mezarında herhangi bir sorun olup olmadığının sorulması üzerine, "Naaş kısmı aşağıdaydı zeminde, üstteki sadece bayrağın olduğu kısım. Şehidin naaşı şu anda yerinde, orada herhangi bir olumsuz durum yok. Biz sadece üstteki zemini yine aynı şekilde sağlamlaştıracağız." diye konuştu.

        Öztürk, çökme meydana gelen yolun da yeniden yapılacağını sözlerine ekledi.

        Öte yandan istinat duvarının yıkılma anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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