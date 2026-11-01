Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Rizeli kadınlar en lezzetli muhlama için yarıştı

        Rizeli kadınlar en lezzetli muhlama için yarıştı

        RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Dikkaya köyünde ev kadınları, düzenlenen muhlama yapma yarışmasında hünerlerini sergiledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 09:52 Güncelleme:
        Rizeli kadınlar en lezzetli muhlama için yarıştı

        RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Dikkaya köyünde ev kadınları, düzenlenen muhlama yapma yarışmasında hünerlerini sergiledi.

        İlçeye bağlı Dikkaya köyünde yöresel lezzetlerin yaşatılması amacıyla organize edilen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. Okul bahçesinde kurulan masalarda yerlerini alan 8 yarışmacı kadın, piknik tüpleri üzerinde organik mısır unu, tereyağı ve peyniri, bakır tavada buluşturarak en lezzetli ve en çok uzayan muhlamayı yapmak için yarıştı. Zamanla yarışan kadınların kıyasıya mücadelesinin ardından 5 dakika içinde en iyi muhlamayı yapan 3 kardeşten Hanife Kahraman, yarışmanın birincisi oldu.

        REKLAM

        '5'İNCİ KATTA YİYORSUN'

        Etkinliğe katılarak muhlamaların tadına bakan Çamlıhemşin Belediye Başkanı Ömer Altun, uzayan muhlamanın kıvamına dikkat çekerek, "Muhlamayı tamamen doğal ürünlerden yapıyorlar. Öyle bir uzuyor ki 1'inci katta yapıyorsun, çıkıyorsun 5'inci katta yiyorsun" dedi.

        'YARIŞMA ÇOK GÜZELDİ'

        Gönül Kos, "Yarışma çok güzeldi, geçen sene birinci olmuştum. Bu sene de tasdiklemeye geldim inşallah. Benim muhlamama babam dayanamaz. Yüzde 100 babamın gönlünü her zaman kazanıyorum Allah'a şükür, herkesin gönlünü de kazanmayı biliyorum. Diğer yarışmacıları pek göremedim ama iddialı olanlar da var. Ben de önceki senenin birincisi olarak oldukça iddialıyım" diye konuştu.

        REKLAM

        'GELENEKLERİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ'

        Etkinliğin sonunda birinci olan Hanife Kahraman, "Gelenek ve göreneklerimizi sürdürüyoruz. Bizden sonraki nesillere de güzel örnekler oluyoruz. Çok güzel bir organizasyon, bu etkinliği düzenleyen derneğimize çok teşekkür ediyorum. Üç senedir katılıyorum, bir kere 3'üncü olmuştum ama bu sefer iddialıyım" dedi.

        MUHLAMA TARİFİ VERDİ

        Muhlamanın tarifini veren Sonnur Alinoğlu da "Tereyağını eritiyoruz, mısır ununu katıyoruz, birazcık su ilave edip, muhallebi kıvamına getirdikten sonra peynirini ekliyoruz. En sonunda üstüne tekrar kızartılmış tereyağını döküyoruz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        “100 İl 1000 İlçe Projesi” açıklaması
        “100 İl 1000 İlçe Projesi” açıklaması
        İstanbul Maratonu'nda rekor süre!
        İstanbul Maratonu'nda rekor süre!
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        SPK'da yeni dönem: Yeni yönetimdeki isimler kimler?
        SPK'da yeni dönem: Yeni yönetimdeki isimler kimler?
        Sosyal medyada yeni dönem başladı!
        Sosyal medyada yeni dönem başladı!
        Kuyudan çıkan cesedin 60 yıllık sırrı!
        Kuyudan çıkan cesedin 60 yıllık sırrı!
        Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor
        Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor
        "Daha 10. haftada havlu attı"
        "Daha 10. haftada havlu attı"
        FBI'dan 6,3 milyar dolarlık kripto vurgununa ilişkin kritik mesaj
        FBI'dan 6,3 milyar dolarlık kripto vurgununa ilişkin kritik mesaj
        ABD ara seçimlerine geri sayım
        ABD ara seçimlerine geri sayım
        Trabzonspor ligde 5'te 5 peşinde!
        Trabzonspor ligde 5'te 5 peşinde!
        Darüşşafaka'dan YKS'de ilk 1000'e! Başarıda kardeş bandı stratejisi
        Darüşşafaka'dan YKS'de ilk 1000'e! Başarıda kardeş bandı stratejisi
        İsrail basını: Ordu İran'a yeni saldırı hazırlıklarını tamamladı
        İsrail basını: Ordu İran'a yeni saldırı hazırlıklarını tamamladı
        Beşiktaş zirve takibini sürdürmek istiyor
        Beşiktaş zirve takibini sürdürmek istiyor
        Tarihî kırılma yaşanıyor
        Tarihî kırılma yaşanıyor
        Trump'tan Bolsonaro'ya süresiz izin
        Trump'tan Bolsonaro'ya süresiz izin
        Engelli oğluyla duygusal anlar
        Engelli oğluyla duygusal anlar
        Baharat olduklarına inanamayacaksınız!
        Baharat olduklarına inanamayacaksınız!
        Almanya'nın birçok kentinde gençlerden protesto
        Almanya'nın birçok kentinde gençlerden protesto
        "Mutlu bir yuva önceliğimdi"
        "Mutlu bir yuva önceliğimdi"

        Benzer Haberler

        Rize'de tahta arabalar nefes kesti
        Rize'de tahta arabalar nefes kesti
        Rize'de 'Laz Ralli' heyecanı
        Rize'de 'Laz Ralli' heyecanı
        Rize'de 16. Laz Ralli Tahta Araba Yarışları düzenlendi
        Rize'de 16. Laz Ralli Tahta Araba Yarışları düzenlendi
        Rize'de şiddetli yağış etkili oluyor
        Rize'de şiddetli yağış etkili oluyor
        Rize'de ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 hafif yaralı
        Rize'de ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 hafif yaralı
        Rize'de sağanak etkili oldu
        Rize'de sağanak etkili oldu