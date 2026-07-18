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        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Rize'de ziyaretlerde bulundu

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Rize'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 16:26 Güncelleme:
        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Rize'de ziyaretlerde bulundu

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Rize'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Özdağ, Pazar ve Çayeli ilçelerine yaptığı ziyaretlerde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Çayeli ziyaretinde konuşan Özdağ, Doğu Karadeniz programının ilk haftasını tamamlamak üzere olduklarını belirterek, "Yani il değil, ilçe çalışması da yapıyoruz. Aynı zamanda ilçeleri de dolaşıyoruz. O da çok verimli oluyor. Çünkü vatandaşla doğrudan temas imkanı artıyor. Bireysel ilişki daha önemli. Zafer Partisi'ne büyük bir ilgi var. Onu da vatandaşta görüyoruz." dedi.

        Özdağ, daha sonra partisinin il başkanlığınca İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa katıldı.



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