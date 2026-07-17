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        ÇAYKUR ikinci sürgün yaş çay alımlarına devam ediyor

        Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğü, ikinci sürgün yaş çay alımlarının kesintisiz sürdüğünü bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 18:09 Güncelleme:
        ÇAYKUR ikinci sürgün yaş çay alımlarına devam ediyor

        Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğü, ikinci sürgün yaş çay alımlarının kesintisiz sürdüğünü bildirdi.

        ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, 8 Temmuz tarihinde başlatılan ikinci sürgün yaş çay alımlarının devam ettiği belirtildi.

        Çay bahçelerindeki ürünlerin tazeliğini koruduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bu durum acele edilmemesi hususunda hepimizin işini ziyadesiyle kolaylaştırmaktadır. Ürünlerimizin bahçelerde halen taze olması ise her şeyden önce ekonomik değerin muhafazasını sağlamaktadır. Artvin'den Giresun'a kadar ki toplam 49 fabrikamız ve onlarla koordinasyon halinde çalışan Genel Müdürlüğümüzdeki ekibimizle birlikte, sahilden iç kesimlere uzanan çay hinterlandındaki hasat durumuna göre, tam kapasite çalışarak ve kesintisiz bir şekilde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz."

        Üreticilerden çayın değerinin düşürülmesine fırsat vermeden, alım limitleri ve randevu sistemine riayet edilmesi istenen açıklamada, "Mevcut durumda uygulanmakta olan ve yalnızca bölgesel yoğunluğun oluştuğu noktaları kapsayan alım limitleri, siz değerli üreticilerimizin korunması kapsamında, kaos ortamının oluşmasını engellemeyi amaçlayan uygulamalardır." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, alım süreçlerine ilişkin planlama ve gelişmelerin duyurulmaya devam edileceği, ÇAYKUR'un her daim üreticinin yanında olmayı sürdüreceği ve en zor anında dahi üreticisini yalnız bırakmayacağı kaydedildi.

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