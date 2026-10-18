Rize Barosunun yeni başkanı Mehmet Can Tüfekçi oldu
Rize Barosunun olağan genel kurulunda yapılan seçimde Mehmet Can Tüfekçi, baro başkanlığına seçildi.
Giriş: 18.10.2026 - 16:26 Güncelleme:
Rize Barosunun olağan genel kurulunda yapılan seçimde Mehmet Can Tüfekçi, baro başkanlığına seçildi.
Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen genel kurulda, gelir, gider ve faaliyet raporları okunarak ibra edildi.
Mevcut başkan Ümit Peçe'nin aday olmadığı seçimde, avukatlar Mehmet Can Tüfekçi ile Handan Demircan Kulaksız yarıştı.
Seçimde 168 oy alan Tüfekçi, Rize Barosunun yeni başkanı olurken, Kulaksız 100 oy aldı.
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