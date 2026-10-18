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        Rize Barosunun yeni başkanı Mehmet Can Tüfekçi oldu

        Rize Barosunun olağan genel kurulunda yapılan seçimde Mehmet Can Tüfekçi, baro başkanlığına seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 16:26 Güncelleme:
        Rize Barosunun yeni başkanı Mehmet Can Tüfekçi oldu

        Rize Barosunun olağan genel kurulunda yapılan seçimde Mehmet Can Tüfekçi, baro başkanlığına seçildi.

        Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen genel kurulda, gelir, gider ve faaliyet raporları okunarak ibra edildi.

        Mevcut başkan Ümit Peçe'nin aday olmadığı seçimde, avukatlar Mehmet Can Tüfekçi ile Handan Demircan Kulaksız yarıştı.

        Seçimde 168 oy alan Tüfekçi, Rize Barosunun yeni başkanı olurken, Kulaksız 100 oy aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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