Rize Barosunun yeni başkanı Mehmet Can Tüfekçi oldu

Mevcut başkan Ümit Peçe'nin aday olmadığı seçimde, avukatlar Mehmet Can Tüfekçi ile Handan Demircan Kulaksız yarıştı.

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