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        Rize'de hayatını kaybeden polis memuru Şafak Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

        Rize'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Şafak Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 10:52 Güncelleme:
        Rize'de hayatını kaybeden polis memuru Şafak Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

        Rize'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Şafak Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı.

        Rize Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde görevli Yılmaz, dün ikametinde geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Yılmaz için Sahil Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Yılmaz'ın cenazesi, burada kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Akpınar köyüne götürüldü.

        Törene, Yılmaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Rize Vali Yardımcıları Abdullah Kurt ve Metin Eyyüpkoca, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal, polis memurları ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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