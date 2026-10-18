Hentbol: Erkekler Süper Lig
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 8. haftasında Spor Toto, Güneysuspor'u 37-33 yendi.
Giriş: 18.10.2026 - 12:43 Güncelleme:
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 8. haftasında Spor Toto, Güneysuspor'u 37-33 yendi.
Güneysu Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını konuk ekip 21-16 önde bitirdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan Spor Toto, salondan 37-33 galip ayrıldı.
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