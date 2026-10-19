Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanın ilk bölümünde salonda core çalışması yaptı.
Sahada top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, 9'a 9 geniş alan oyunuyla sona erdi.
Karadeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
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