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        Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 20:39 Güncelleme:
        Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanın ilk bölümünde salonda core çalışması yaptı.

        Sahada top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, 9'a 9 geniş alan oyunuyla sona erdi.

        Karadeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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