Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Yel, Rize'de gazetecilerle bir araya geldi

        Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Yel, Rize'de gazetecilerle bir araya geldi

        Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Selma Yel, Rize'de basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 18:45 Güncelleme:
        Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Yel, Rize'de gazetecilerle bir araya geldi

        Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Selma Yel, Rize'de basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Yel, Anahtar Parti İl Başkanlığında gazetecilerle sohbet ederek, partisinin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Saha çalışmaları yürüttüklerini anlatan Yel, bu çalışmalarla sorunları ve beklentileri tespit ederek projeler oluşturmayı amaçladıklarını kaydetti.

        Anahtar Parti'nin bir merkez partisi olma niyetinde olduğunu kaydeden Yel, "Toplumun her kesiminden insan var. Onun için de biz tamamen merkeze oturma niyetiyle yola çıkmış olan bir partiyiz."dedi.

        Toplantıya, Anahtar Parti Rize İl Başkanı Remzi Kutanoğlu da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Benzer Haberler

        Karadeniz'deki atmaca geleneği hukuka takıldı
        Karadeniz'deki atmaca geleneği hukuka takıldı
        Rize'de minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
        Rize'de minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
        Rize'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Rize'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Rize Barosunun yeni başkanı Mehmet Can Tüfekçi oldu
        Rize Barosunun yeni başkanı Mehmet Can Tüfekçi oldu
        TFF 3. Lig: Pazarspor: 1 - Tokat Belediye Spor Kulübü: 0
        TFF 3. Lig: Pazarspor: 1 - Tokat Belediye Spor Kulübü: 0
        Hentbol: Erkekler Süper Lig
        Hentbol: Erkekler Süper Lig