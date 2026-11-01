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        4. Cumhuriyet Kürek Kupası sona erdi

        4. Cumhuriyet Kürek Kupası, Sakarya'da yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 20:09 Güncelleme:
        4. Cumhuriyet Kürek Kupası sona erdi

        4. Cumhuriyet Kürek Kupası, Sakarya'da yapıldı.

        Türkiye Kürek Federasyonu ve Serdivan Belediyesi işbirliğinde, Sapanca Gölü Aşağıdereköy mevkisindeki parkurda gerçekleştirilen organizasyona, 19 kulüpten 373 sporcu katıldı.

        Yarışmada 14 kategoride mücadele eden sporcular, 4 bin metrelik parkurda kürek çekti.

        Mücadele sonucunda, 19 yaş altı erkekler ile kadınlar dört çifte kategorisinde Altınboynuz Spor Kulübü birinciliğe ulaştı.

        19 yaş altı karma dört çifte kategorisinde Kocaeli Kürek ve Su Sporları Spor Kulübü birinci olurken erkekler dört çifte kategorisinde Kocaeli Kürek ve Su Sporları Spor Kulübü ile Tuzla Kürek SK'nın ferdi sporcuları Ali Asrın Öz, Emir Şenpolat, Berkin Sönmez ve Arda Bayarol birinciliği elde etti.

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        Kadınlar dört çifte kategorisinde Haliç Kürek Spor Kulübü ilk sırada yer aldı. Karma dört çifte kategorisinde ise ferdi olarak Nisan İpar, Ali Asrın Öz, Emir Şenpolat, Duru Melek Onay ve Berkin Sönmez birinci geldi.

        Master erkekler bir çifte de Fatih Örer Kürek Akademisi, master kadınlar da ise West Life Kürek birinci oldu.

        Master erkekler iki çifte kategorisinde Sakarya Alesta Kürek Kulübü, master kadınlar iki çifte de Kocaeli Kürek ve Su Sporları Spor Kulübü birincilik elde etti.

        Master karma iki çifte de Kadıköy Kürek Kulübü, master erkekler dört çifte de Haliç Kürek Spor Kulübü, master kadınlar dört çifte de Kocaeli Kürek ve Su Sporları Spor Kulübü, master karma dört çifte de West Life Kürek birinciliğe ulaştı.

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