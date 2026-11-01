Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Yapılan çalışma sonucu şüpheliler B.K. (30) ve S.A'nın (34) uyuşturucu sevk edeceği bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen ekipler, zanlıların bulunduğu otomobili Karasu ilçesinde durdurdu.

Karasu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Sokaklar Güvende" operasyonları kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Karasu Narkotik Suçlarla Mücadele Bürosu ekiplerince, uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

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