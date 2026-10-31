Bakan Yumaklı Sakarya'da Sapanca Gölü Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda konuştu:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sapanca Gölü Eylem Planı'nda 6 ana eylem ve 12 tedbir bulunduğunu belirterek, "Bu tedbirlere ilişkin yatırım planlaması yaptık, 5 yıl içinde yaklaşık 25,5 milyar liralık yatırım sadece bu eylemin içindeki hususları hayata geçirmek için yapılmış olacak." dedi.

Adapazarı Kültür Merkezi'nde düzenlenen Sapanca Gölü Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Yumaklı, dünyanın sadece yüzde 2,5'inin tatlı su kaynaklarına sahip olduğunu, bunun da sadece yüzde 1'inin kullanılabildiğini dile getirerek, sonsuz bir kaynak bulunmadığını söyledi.

Dünya nüfusunun yarısından fazlasının kentlerde yaşadığını, dünyada 2 milyar 200 milyon insanın temiz suya ulaşım sorunu bulunduğunu belirten Yumaklı, Türkiye'de kişi başına düşen kullanılabilir su miktarının 1313 metreküpten 1297 metreküpe gerilediğini ifade etti.

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Yumaklı, Türkiye'nin artık su stresi altında bir ülke olduğuna işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Değişen iklim şartlarının bizlere getirmiş olduğu birçok etki var. Bunların hepsini yakinen yaşıyoruz, artık hayatımızda yağış rejimlerindeki düzensizliklerden, kuraklıklardan, sellerden, taşkınlardan o kadar çok şeyi tecrübe etmeye başladık ki bunların hepsinin de merkezinde su var. Artık asıl konumuz su azalacak mı değil, suyu nerede, ne kadar ve hangi temizlik, saflıkta bulabileceğiz, asıl mesele bu olmaya başladı. Suyu, yönetilecek bir kaynak olarak görmüyoruz. Su, bizim için bütün sektörleri yönlendiren stratejik eksendir. Evsel kullanımdan endüstri, sanayi, tarımsal kullanımına kadar her şeyimizi baştan sona, yani hayatımızı etkileyecek stratejik bir eksen."

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Temiz su kaynaklarına erişim bir beka meselesidir." dediğini hatırlatan Yumaklı, bu sebeple 10 yıllık Ulusal Su Planı'nı uygulamaya aldıklarını belirtti.

Yumaklı, su verimliliğini, çalışmalarının merkezine yerleştirdiklerini belirterek, 2023'ten itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın teşvik ve destekleriyle su verimliliği seferberliğini Sıfır Atık'la kardeş şekilde bütün dünyanın gündemine sokmak üzere hareket ettiklerini dile getirdi.

Bu çalışmaları sadece şehirler için değil, kurumlar için de mavi, yeşil ve turkuaz olmak üzere 3 kademeli su verimliliği belgesiyle ortak yapıya büründürdüklerini anlatan Yumaklı, böylece su verimliliği seferberliğini ölçülebilir hale soktuklarını ifade etti.

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Yumaklı, özellikle şehirlerde kurakçıl peyzaj uygulamasını hayata geçirmek için yoğun çaba sarf ettiklerini, bunun su verimliliği anlamında önemli olduğunu dile getirerek, "Suyun 77'sini tarımsal üretimde kullanıyoruz. Dolayısıyla bunu verimli şekilde kullanmanın yollarını aramamız gerekiyordu ki bunun için en önemli başlık üretim planlamasıydı. Ziraat odalarımız başta olmak üzere bütün çiftçilerimiz, üreticilerimiz üretim planlamasına o kadar sahip çıktılar ki bu memleketin bir evladı olarak gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Bakan Yumaklı, basınçlı sulama sistemlerinin kullanımına da yüzde 70 hibeyle devlet desteği ve teşviki vermeye devam ettiklerini söyledi.

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Afetler gelmeden hazırlık yapılması gerektiğini, taşkın yönetim planlarının önemli olduğunu, 25 havzada taşkın yönetim planlarını bitirdiklerini ve uygulamaya aldıklarını anlatan Yumaklı, "Bu bölge taşkın anlamında çok açık ve riski son derece yüksek bölge. Dolayısıyla Sapanca Gölü'nü besleyen bütün derelerde risk analizi yaptık, yapılması gerekenleri ortaya koyduk. Bunları da uygulamaya başladık ancak bir taraftan yapıp bir taraftan da bozmak olmaz. Dolayısıyla hep beraber el birliğiyle Allah'ın bize vermiş olduğu bu nimetleri koruma kullanma dengesi içinde kullanmayı başarabiliyor olmamız gerekir." ifadesini kullandı.

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Uygulanan tedbirlere değinen Yumaklı, ekim başından itibaren 15 ilde yaşanan su taşkınlarına, 485 iş makinesi ve ağır ekipman ile 772 personelle müdahil olduklarını kaydetti.

- "Havzamıza yılda yaklaşık 114 milyon metreküplük su kazandırmayı planlıyoruz"

Yumaklı, hükümet programındaki göl ekosisteminin korunması, sürdürülebilir yönetiminin sağlanması konusunu Ulusal Su Kurulunun gündemine aldıklarını, Eğirdir, Beyşehir, Akşehir, Eber, Bafa, Burdur, İznik, Seyfe ve Sapanca gölleri için eylem planları hazırladıklarını belirterek, paydaşların katkılarıyla çalışmaları güçlendirdiklerini kaydetti.

Sapanca Gölü Eylem Planı'nı hazırladıklarını, kısmen uygulamaya başladıklarını dile getiren Yumaklı, "Hem içme hem kullanma suyu için Sapanca Gölü son derece önemli hem de sit alanı statüsü var. Açık ve net konuşmak zorundayız. Sapanca Gölü halihazırda mevcut durumundan daha kötüye giderse Kocaeli, Sakarya susar. Sanayi bölgesi artık vazifesini icra edemez, Türkiye ekonomisine gerekli katkıyı sunamaz olur." dedi.

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Son yağışlarla Sapanca Gölü'nün seviyesinin yükselmesinin kimseyi yanıltmaması gerektiğini belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde, bu bölgenin, havzanın sıcaklığındaki artış 4 derece olarak öngörülüyor. Bu korkunç bir şey. Yıllık toplam yağışlarının ise yüzde 5 düşeceği öngörülüyor, bunlar iyi tahminler. Yani elimizdeki değerin kıymetini anlamamız için de bu verilerin büyük önemi var. Kullanımlarla iklim değişikliğinin etkisi birleştiğinde 2025'te Sapanca Gölü'nde yaklaşık 72 milyon metreküplük su azalımı söz konusu oldu. Bu miktarın yüzde 22'si buharlaşmadan meydana geldi. Gölün iklimsel verileri, ekolojik, hidrolojik özellikleriyle su kullanımlarını esas alan eylem planı da işte bu sebeple hazırlandı. Bu planda ne var? Su, gıda, ekosistem bağlantısallığında göl yönetimi, su güvenliği ve verimliliğinin sağlanması, veri temelli yapay zeka destekli karar mekanizmasının oluşturulması. Bu stratejilere dayalı 6 ana eylem ve 12 tedbir var. Bu tedbirlere ilişkin yatırım planlaması yaptık, 5 yıl içinde yaklaşık 25,5 milyar liralık yatırım sadece bu eylemin içindeki hususları hayata geçirmek için yapılmış olacak. Havzamıza yılda yaklaşık 114 milyon metreküplük su kazandırmayı planlıyoruz. Dolayısıyla su güvenliği planımız da aynı şekilde devam ediyor."

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Yumaklı, ilave ve alternatif su kaynaklarına yönelik yatırımları da hayata geçirdiklerini, Kocaeli İhsaniye Barajı'nda isale hattı ve arıtma tesisinin tamamlandığını, içme suyu verilmeye başlandığı için Sapanca Gölü'ndeki stresin azaldığını dile getirerek, Ballıkaya Barajı'nın 2027'de su tutmaya başlayacağını ve faaliyete geçtiğinde gölden, barajın sağladığı kadar daha az su verileceğini, Avcıdere Barajı Sulaması ve İçme Suyu Projesi'nin de gelecek dönemde yatırım programına alınacağını ifade etti.

Bakan Yumaklı, içme suyu şebekelerinde yapılan yatırımlarla kayıp ve kaçakların yüzde 25'e düşürülmesiyle yıllık 16 milyon metreküplük su tasarrufunun sağlanmasının söz konusu olduğunu kaydetti.

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Sapanca Gölü'nün su miktarını ve kalitesini yapay zeka destekli modellerle takip etmeye başladıklarını, kuracakları izleme sistemleriyle buharlaşma kayıplarını da takip edeceklerini dile getiren Yumaklı, gölde üretilen verilerin anlık Akıllı Su Yönetimi Sistemi'ne aktarılacağını belirtti.

Paydaşlardan oluşan Bilim Kurulu ile de Sapanca Gölü'nün durumunu anlık takip etmeye devam edeceklerini söyleyen Yumaklı, "Burada ekosistemi, geleceği, üretim gücünü değerlendiriyoruz, sadece gölü değerlendirmiyoruz. Bereketi, kültürü, tarihi, ekosistemi koruyoruz. Artık devir konuşma devri değil. Artık devir, uygulama devri. Dolayısıyla yeteri kadar konuştuk, planladık. Bundan sonra uygulayalım. Bu güzellikler milyonlarca yılda oluştu, biz birkaç yılda buraları feda etmeyelim. Bunun için bilgi birikimimiz, deneyimimiz, tecrübemiz, isteğimiz var. Biraz yavaşlamış olanı hızlandıralım, Sapanca Gölü'nü hep birlikte bizden sonraki nesillere bizlere dua edecekleri şekilde aktaralım." dedi.

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Programda, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu ile Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever de konuşma yaptı.

Programa, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Sakarya milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Ertuğrul Kocacık, Ali İnci ve Murat Kaya, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile diğer ilgililer katıldı.

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Bakan Yumaklı ve katılımcılar, daha sonra "Sapanca Gölü Eylem Planı" sergisini gezdi.