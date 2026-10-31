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        Sakarya'da kanser hastaları cilt ve el bakımıyla moral buldu

        Sakarya'da meme kanserine yönelik farkındalık oluşturmak ve kanserle mücadele eden kadınlara moral vermek amacıyla düzenlenen etkinlikte hastalara ücretsiz cilt ve el bakımı hizmeti sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 09:54 Güncelleme:
        Sakarya'da kanser hastaları cilt ve el bakımıyla moral buldu

        Sakarya'da meme kanserine yönelik farkındalık oluşturmak ve kanserle mücadele eden kadınlara moral vermek amacıyla düzenlenen etkinlikte hastalara ücretsiz cilt ve el bakımı hizmeti sunuldu.

        Lösemi ve Kanser Hastaları Sağlık Eğitim Derneği (KANSERDER) ile bir güzellik salonunun işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlik, kanserle mücadele eden kadınların kendilerine zaman ayırmalarına imkan sağladı.

        Ücretsiz sunulan bakım hizmetleriyle hastalara hem kendilerine zaman ayırabilecekleri bir ortam sağlandı hem de dayanışma duygusu güçlendirildi.

        KANSERDER Başkanı Nihal Akar, hastalara moral vermeyi ve kanser konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

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        Akar, salonun randevulara kapatılarak kendilerine tahsis edildiğini ve meme kanseri tedavisi gören ya da kemoterapi sürecini tamamlayan kadınlara ücretsiz cilt ve el bakımı hizmeti sunulduğunu kaydetti.

        Kanser tedavisi gören kadınların ciltlerinin hassaslaşabildiğini belirten Akar, uygulamaların bu hassasiyet göz önünde bulundurularak gerçekleştirildiğini anlattı.

        Akar, kadınların gösterilen ilgiden ve sunulan hizmetlerden memnun kaldığını aktararak, bazı kadınların toplumsal baskı nedeniyle etkinliğe katılma konusunda çekinceleri olduğunu ancak ortamı görünce mutluluk duyduklarını dile getirdi.

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        Etkinlik kapsamında psikolog tarafından da katılımcılara bilgilendirme yapıldığını dile getiren Akar, kanserle mücadele sürecinde psikolojik desteğin ve dayanışmanın önemine dikkati çekti.

        Akar, erken teşhisin önemine işaret ederek, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), aile hekimleri ve ilgili sağlık kuruluşları aracılığıyla tarama hizmetlerinden yararlanılabileceğini hatırlattı.

        KANSERDER Yönetim Kurulu Üyesi ve iş insanı Ebru Şimşek de kanserle mücadele eden kadınlara moral vermek amacıyla düzenlenen etkinlikte yer almaktan mutluluk ve gurur duyduklarını belirtti.

        Şimşek, etkinlik kapsamında güzellik merkezini bir günlüğüne hizmete kapattıklarını ve ekip arkadaşlarıyla herhangi bir maddi çıkar gözetmeksizin gönüllülük esasıyla çalıştıklarını söyledi.

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        Organizasyon için iki gün hazırlık yaptıklarını ifade eden Şimşek, amaçlarının kanserle mücadele eden kadınların kalplerine dokunmak, onları mutlu etmek, moral ve motivasyonlarını artırmak olduğunu kaydetti.

        - Hastalar hizmetten memnun kaldı

        Meme kanseri tedavisi gören Nurten Keçeci ise cilt bakımı yapıldığını ve mutluluk duyduğunu belirtti.

        Keçeci, etkinliğin kendisi için moral kaynağı olduğunu ifade ederek, arkadaşlarıyla bir araya gelme ve sohbet etme fırsatı bulduğunu, uzmanların bilgilendirmelerinden de faydalandığını anlattı.

        Kanser tedavisinin zorlu bir süreç olduğundan bahseden Keçeci, dernek aracılığıyla düzenlenen etkinliklerin hastalara iyi geldiğini anlattı.

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        Kanserle mücadele eden Merve Aras, günlük hayatın yoğunluğu içerisinde kendilerine vakit ayırma fırsatı bulduklarını ifade ederek, organizasyon sayesinde kendilerini daha değerli hissettiklerini söyledi.

        Etkinlikte sunulan psikolojik desteğin de önemine değinen Aras, psikolog eşliğinde gerçekleştirilen bilgilendirmede hastalık sürecinde yaşadıkları duygular, başa çıkma yöntemleri ve çevreleriyle duygularını paylaşma konusunda bilgi edindiklerini sözlerine ekledi.​​​​​​​

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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